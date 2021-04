Cabello reclamará bienes de diario venezolano si no le paga indemnización

Fotografía que muestra a Diosdado Cabello en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 21 abr (EFE).- El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles que "ejecutará" los bienes del diario El Nacional, si este no le paga una indemnización por "daño moral" de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños porque yo sí tengo moral", dijo Cabello durante su programa semanal "Con el mazo dando", que emite el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello subrayó que "hablaron los tribunales" y mostró su esperanza de que "pueda ser ejecutado rápidamente" el pago de la indemnización.

La sentencia fue publicada el pasado 16 de abril y, en ella, el TSJ dicta que el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237.000 petros -una criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos- al valor de cambio del día.

El Banco Central de Venezuela (BCV) establecía ese día que un petro se cambiaba por 56,41 dólares estadounidenses, por lo que el monto que tendría que pagar El Nacional a Cabello sería de 13.369.170 dólares.

Cabello, diputado del Parlamento de Venezuela, demandó a El Nacional en agosto de 2015, después de que el rotativo replicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

El Nacional calificó el fallo como una "persecución política" y alertó de que Cabello tiene la "intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación".

La directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se solidarizó este martes con el editor del diario El Nacional de Venezuela, Miguel Henrique Otero, ante lo que ha definido como la "expoliación" del medio que tiene solo versión digital.

Frente a ello, Cabello aseguró este miércoles que no quiere que El Nacional desaparezca y dijo que si El Nacional le paga la multa de 13 millones de dólares lo empleará para comprar vacunas contra la covid-19 y la construcción "una escuela de niños especiales".

"Si ellos se las dan de duros y no quieren pagar, el edificio sede de El Nacional, si así lo consideran los tribunales es entregado a este que está aquí, inmediatamente firmaré para que ese edificio se convierta en la sede de la universidad de las comunicaciones", apostilló.