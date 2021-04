Brasil.- Vuelve la 'Música en abierto' de la mano de Berklee y la Ciutat de les Arts i les Ciències

25/09/2020 Un Lago de Conciertos POLITICA ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA BERKLEE



VALÈNCIA, 22 (EUROPA PRESS)



El campus de Berklee en Valencia y la Ciutat de les Arts i les Ciències vuelven esta primavera con 'Música en Abierto', un programa de actividades culturales que incluye conciertos abiertos al público, proyecciones, talleres y conferencias, además del concierto de 'La Nit de Berklee' el 3 de julio, que rendirá tributo al polifacético músico brasileño Gilberto Gil y que será retransmitido en streaming.



El programa comienza la tarde del 24 de abril con la presentación de Musaico Festival, en formato online y que será emitido a través de la web musaicofest.com. El evento sorprenderá con 7 actuaciones de los estudiantes de Berklee, quienes presentarán un amplio mosaico de estilos musicales desde distintas localizaciones emblemáticas de la ciudad de València.



Dos semanas más tarde, el viernes 7 de mayo a las 8 de la tarde, empezará la nueva temporada de 'Un Lago de Conciertos' en los lagos de la Ciutat de les Arts i les Ciències. La programación del ciclo incluye un total de 12 conciertos, de mayo a octubre, en los que alumnos de la escuela, procedentes de más de 28 países, presentarán música en directo de estilos muy variados, desde el jazz al blues o el soul, pasando por músicas del mundo, flamenco, electrónica, folk, funk, o latin jazz. El acceso será gratuito con reserva previa a través de la web de La Ciutat de Les Arts i Les Ciències.



También en Mayo, llega la segunda edición de 'INO CON: Music and Tech Conference', una conferencia virtual centrada en música y tecnología, del 18 al 21 de mayo y que contará con distintas ponencias, talleres y actuaciones musicales; albergando oportunidades de networking entre empresas emergentes, expertos de la industria musical y artistas. El evento culminará con la emisión de un concierto virtual retransmitido desde l'Hemisfèric.



El programa continuará con 'Chromestesia', los días 9 y 10 de junio; una experiencia plurisensorial donde colores y texturas ayudarán a percibir la música a través de otros sentidos; y Berklee on the Big Screen: A Première (29 de junio y 1 de julio), la presentación en exclusiva del trabajo de los alumnos del programa de 'Composición de bandas sonoras para películas, televisión y videojuegos'. Ambos eventos tendrán lugar en la sala de proyecciones de l'Hemisfèric con acceso gratuito previa reserva.



Para celebrar el final del curso académico, Berklee Valencia celebrará su tradicional 'La Nit de Berklee' (3 de julio, a las 17 horas), un concierto único en el lago del Hemisfèric en el que los estudiantes del campus mostrarán su talento y el aprendizaje de su año en Valencia. Este julio, debido a la situación sanitaria el evento se celebrará sin público presencial pero podrá seguirse en directo a través de las plataformas de Berklee Valencia.



La programación completa de Música en Abierto está disponible en las webs de Berklee Valencia y La Ciutat de les Arts i les Ciències