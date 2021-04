Brasil.- Cantabria tiene 95 brotes activos, uno de posible cepa brasileña y otro sudafricana

13/04/2021 Imagen gráfica de la detección de brotes con el sistema de retro rastreo y rastreo ampliado que aplica Cantabria POLITICA ESPAÑA EUROPA CANTABRIA GOBIERNO



SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)



Cantabria cuenta actualmente con 95 brotes activos de coronavirus, entendidos como los que implican a tres personas o más, de los que uno es posiblemente de cepa brasileña y otro de cepa sudafricana.



El posible brote de cepa brasileña afecta a tres personas y está "en principio controlado"; y el de cepa sudafricana, que es del 11 de abril y tiene seis infectados, ya está controlado, según ha informado hoy el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en rueda de prensa.



Rodríguez ha explicado que el posible brote de cepa brasileña está sin secuenciar, si bien se ha detectado una mutación genética que está presente pero no permite concretar si es cepa brasileña o sudafricana, aunque como el caso índice de Cantabria es secundario del País Vasco, "lo más probable es que sea cepa brasileña por la magnitud que tiene" esta cepa en la comunidad vecina.



Es un brote que afecta a tres personas, con un caso primario que proviene en el País Vasco --con lo que es secundario para Euskadi-- que a su vez ha originado otros dos casos secundarios.



El consejero ha afirmado que el brote "en principio está controlado y esperamos que no tenga más ramificaciones".



Además, hay un brote de cepa sudafricana que no es nuevo sino del 11 de abril, con lo que la cuarentena acaba hoy, que proviene también del País Vasco y que afecta a seis personas. Cuatro se contagiaron en el ámbito laboral y han dado lugar a dos contactos secundarios en Cantabria.



Este brote "se puede dar por controlado" y no ha producido ramificaciones.