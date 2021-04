AV.- Fútbol.- Javier Tebas: "La Superliga tal y como la han concebido está muerta"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recalcó este jueves que "después de 20 años de amenazas" de la creación de la Superliga, esta "se ha desvanecido de una forma importante en 48 horas" y que "tal y como la han concebido está muerta".



"Después de 20 años de amenazas de la Superliga, porque siempre ha existido esa amenaza, por fin ha llegado a un momento real que ha ocurrido y en 48 horas se ha desvanecido de una forma importante. Se está disolviendo como un azucarillo y la amenaza activa de los 'grandes' de Europa ya no va a existir", señaló Tebas en rueda de prensa tras una reunión con los 39 clubes y sin la presencia de Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid.



En este sentido, el dirigente recalcó que le costaría "entender que los grandes clubes ingleses quieran hacer otra en un tiempo porque la respuesta de políticos y aficionados ha sido tremenda". "Lo negativo es cómo se hacen las cosas y el mensaje que se ha dado desde estos clubes", apuntó.



"No se nos puede decir que no vienen a salvarnos y que no daña a las competiciones nacionales. Si tan bueno fuese para el fútbol como se nos ha intentando vender, no lo hubieran hecho clandestinamente. Uno cuando hace cosas a escondidas es porque está haciendo algo que no es bueno", añadió Tebas.



Para el presidente de LaLiga, ni Florentino Pérez ni Joan Laporta, presidentes del Real Madrid y del FC Barcelona, "no están haciendo una reflexión real". "Los seis clubes ingleses jamás van a estar en ese tipo de competición y los alemanes tampoco. La Superliga tal y como la han concebido está muerta", zanjó.