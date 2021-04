Aumentan al 55 % los casos de covid-19 en Uruguay sin nexo identificado

Enfermeros del Centro de Tratamientos intensivos (CTI) del hospital privado Casmu atienden a pacientes covid-19, el 14 de abril de 2021 en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 22 abr (EFE).- El 55 % de los casos de covid-19 registrados en Uruguay no tiene un nexo identificado, según el último informe epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que registra un aumento de 8 puntos en esa cifra en solo 10 días.

Desde el anterior reporte, presentado el 10 de abril, al más reciente, cerrado con fecha del 19 del mismo mes, aumentó un 8 % el número de casos cuyo hilo epidemiológico no pudo identificarse.

"De los casos confirmados, el 44 % tiene como antecedente el contacto con un caso confirmado en territorio nacional, el 1 % de los casos están vinculados a viajes internacionales y en el 55 % no se ha identificado nexo", destaca el informe, que agrega que un 15 % de las personas contagiadas carece de "noción de exposición".

El informe, que se cierra con 167.033 contagios desde marzo de 2020 (este miércoles se alcanzaron los 172.601 según la información brindada por el Sistema Nacional de Emergencias, que ofrece las cifras a diario), reconoce que "el número de casos activos acumulado por día mostró una estabilización" pese al "aumento sostenido" en las semanas previas.

Entre los valores recogidos por el MSP, se registra que de todos los casos acumulados el 4 % requirió ingreso hospitalario, un 3 % a cuidados moderados y un 1 % a intensivos (CTI), cuyos responsables se quejaban en las últimas semanas de una saturación en el servicio.

Uruguay vive el peor momento de la pandemia desde que el 13 de marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria por la detección de los primeros cuatro positivos.

Este miércoles, el país suramericano sumó otros 3.284 nuevos contagios en 17.646 test PCR para alcanzar los 27.969 casos activos. De ellos, hay 523 personas internadas en cuidados intensivos.

El informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) también registró el fallecimiento de 61 personas, lo que elevó a 2.083 las defunciones por esta enfermedad.

Al tiempo, Uruguay es uno de los países con más porcentaje de vacunación (mayoritariamente con la primera dosis) desde que el pasado 1 de marzo inició su plan de inoculación.

A las 12.13 hora local (15.13 GMT) de este jueves, casi 1,5 millones de dosis de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca o la estadounidense Pfizer han sido administradas en el país.