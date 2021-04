Apple planea importante actualización en software móvil iOS 15

(Bloomberg) -- Apple Inc. está preparando importantes modificaciones a su software móvil que incluirá una actualización de la forma en que los usuarios manejan las notificaciones, un rediseño de la pantalla de inicio del iPad, una actualización de la pantalla de bloqueo y protecciones de privacidad adicionales para sus dispositivos insignia, según personas con conocimiento del asunto.

Se planea incluir los cambios en desarrollo en iOS 15 y iPadOS 15, las próximas actualizaciones de software importantes para iPhone y iPad. El gigante tecnológico de Cupertino, California, anunciará las actualizaciones de software, con nombre en código Sky, en su próxima conferencia mundial de desarrolladores del 7 de junio, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas discutiendo asuntos internos.

Una portavoz de Apple declinó hacer comentarios.

La compañía está planeando una nueva función que permitirá a los usuarios establecer diferentes preferencias de notificación, como si el teléfono emite un sonido o no, dependiendo de su estado en ese momento. La mejora incluirá un nuevo menú que permite a los usuarios seleccionar si están manejando, trabajando, durmiendo o las categorías personalizadas de su elección. Para un acceso rápido a la configuración, el menú se mostrará en la pantalla de bloqueo actualizada, en el centro de control y en el menú del iPhone y el iPad.

También habrá una opción para configurar respuestas automáticas a los mensajes dependiendo de su estado. Esa será una mejora con respecto a la función de respuesta automática actual, que solo está disponible mientras se conduce. Apple ha agregado algunas funciones de notificaciones únicas, pero esta será la primera vez que la compañía ofrece una función en todo el sistema para cambiar las notificaciones dependiendo del estado del usuario.

La compañía también está trabajando en actualizaciones de iMessage con el objetivo que funcione como una red social y competir mejor con WhatsApp de Facebook Inc. Esos cambios aún están en una etapa temprana del desarrollo y podrían venir más tarde, dijeron las personas.

La línea de iPad, que sumó nuevos modelos de iPad Pro a principios de esta semana, también sufrirá cambios de software. La compañía está planeando la actualización más importante de la pantalla de inicio del dispositivo desde el primer lanzamiento del producto en 2010. Después de introducir el año pasado una función similar para el iPhone, Apple planea permitir a los usuarios colocar widgets, o pequeñas aplicaciones que pueden mostrar el clima, citas, cotizaciones de bolsa y otros datos, en cualquier lugar de la pantalla de inicio. Los usuarios también podrán reemplazar toda la cuadrícula de la aplicación solo con widgets.

También incluirán más protecciones de privacidad. Una nueva característica en proceso es un nuevo menú que mostrará a los usuarios qué aplicaciones recopilan datos sobre ellos. Si bien Apple ha aumentado la privacidad de sus dispositivos en los últimos años, se han identificado miles de aplicaciones que utilizan rastreadores especiales que pueden recopilar y compartir datos como números de teléfono y ubicación. La nueva función está diseñada para reducir eso.

Apple también está planeando una actualización menor para macOS después de su rediseño del año pasado, y actualizaciones para el software de Apple Watch y Apple TV.

