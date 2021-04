AMP.- Birmania.- El Ejército de Birmania confirma que el jefe de la junta asistirá a la reunión de la ASEAN

Guterres aplaude la convocatoria de la ASEAN pero no confirma que su enviada tenga previsto reunirse con Min Aung Hlaing



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Birmania ha confirmado este miércoles que el jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing --que tomó el poder a través de un golpe de Estado el pasado 1 de febrero--, asistirá a la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), convocada para este sábado en Yakarta, Indodesia.



Lo ha confirmado el portavoz militar, el general Zaw Min Tun, a la agencia de noticias japonesa Kyodo, que no ha dado más detalles sobre la participación de Min Aung Hlaing en el encuentro, en el que será su primer viaje al extranjero desde que accedió al poder tras la asonada.



Esta cumbre de la ASEAN será la primera que se lleva a cabo tras la toma del poder militar en el país asiático, y precisamente su tema central será abordar la situación que atraviesa Birmania.



El encuentro, que tiene un carácter de emergencia, fue convocado por el presidente indonesio, Joko Widodo, en marzo tras las crecientes protestas contra el golpe que se estaban extendiendo por varios países del sudeste asiático, así como las manifestaciones que en la propia Birmania eran reprimidas duramente por las fuerzas de seguridad.



Son diversas las voces que se han levantado en contra de la invitación de la ASEAN al general, entre ellas el Comité Representante de Pyidaungsu Hluttaw --un grupo de fuerzas defensoras de la democracia en Birmania-- y la ONG Human Rights Watch.



La ASEAN incluye a Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Birmania, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.



Malasia e Indonesia han expresado públicamente su preocupación por el golpe, mientras que Singapur y Filipinas han instado a las fuerzas de seguridad de Birmania a actuar con moderación. Sin embargo, "la ASEAN como grupo ha hecho poco más que pedir a 'todas las partes' que se abstengan de la violencia y busquen una solución pacífica a través del 'diálogo constructivo'", ha denunciado Human Rights Watch.



GUTERRES APLAUDE LA INICIATIVA



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha acogido con satisfacción la celebración del encuentro de la ASEAN en el que se debatirá la situación de Birmania, mientras que ha insistido en "una respuesta internacional decidida basada en un esfuerzo unificado".



El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, ha confirmado durante su rueda de prensa que la enviada especial de la organización para Birmania, Christine Schraner Burgener, estará en Yakarta para reunirse con líderes de la ASEAN, "al margen de la cumbre, centrándose en una solución política".



Dujarric ha insistido en que no participará en la reunión, aunque tratará de "hablar con todos los actores clave. Obviamente, los representantes de los militares, con los que ha hablado en el pasado por correo electrónico y por teléfono, están en esa tarjeta de baile".