Alessandro Lequio, tajante, responde a Rocío Carrasco tras compararlo con Antonio David Flores

Rocío Carrasco se mostró durísima con Alessandro Lequio en su esperada reaparición pública y, tras ver algunas de las opiniones del italiano sobre su testimonio en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' - siendo uno de los colaboradores más críticos con la hija de Rocío Jurado - no dudó en atacarlo duramente comparándolo con Antonio David Flores y asegurando que "perro no come perro".



"Si tiene ese pensamiento que verbaliza sobre mi me está demostrando que si no es igual es muy parecido al ser y entiendo esa defensa y ese ataque", aseguraba Rocío, añadiendo que "no me afecta lo que dice porque viene de alguien que a mi parecer creo que tiene mucha similitud (con Antonio David). Me puede doler el que un tipo de persona así esté en un medio de cara al público porque ese tipo de pensamiento puede llegar a mucha gente y eso no es bueno".



Unas palabras durísimas sobre Alessandro Lequio que el italiano no ha dudado en responder tajante en 'El programa de Ana Rosa'. "La q no me ha entendido es ella. Ha manipulado y retorcido mis palabras como si yo fuese complice de su ex e igual a él cuando es rotundamente falso", ha afirmado dolido.



Sin la vehemencia que le caracteriza, Lequio ha confesado que es "consciente" de que "Rocío Carrasco es una mujer que no está bien, y por eso creo que lo que dice hay que escucharlo con cierta caridad". Sin embargo, muy claro, no está dispuesto a que le acuse de "cometer un delito cuando eso es falso". "Nunca, nunca, nunca he sido denunciado por maltrato y nunca, nunca, nunca he sido juzgado ni condenado por maltrato", ha asegurado molesto.



Reiterándose en su postura, Lequio mantiene que no entiende "cómo una madre puede llevar 9 años sin ver a sus hijos", confesando en clara referencia a su hijo Aless - que falleció hace casi un año - que "daría lo que fuese por abrazar a mis hijos. No entiendo que se desentienda de sus hijos. Para abrazar a un hijo un padre o una madre siempre tiene que estar preparado".



A pesar de todo, el italiano ha querido dejar claro que sus críticas a Rocío no implican en ningún caso que esté de parte de Antonio David: "No quiere decir que sea santo de mi devoción, en absoluto".