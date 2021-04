Al menos cuatro soldados heridos en un ataque aéreo israelí cerca de Damasco

Soldados israelíes de la unidad de artillería en un entrenamiento militar en la meseta del Golán, cerca de la frontera entre Israel y Siria. EFE/Atef Safadi/Archivo

Beirut, 22 abr (EFE).- Al menos cuatro soldados del Ejército sirio resultaron heridos la madrugada de este jueves en un nuevo ataque con misiles de la aviación israelí contra las inmediaciones de Damasco, perpetrado en respuesta a una reciente acción presuntamente siria contra una planta nuclear del Estado judío.

"Sobre la 1.38 (hora local, 23.38 GMT), el enemigo israelí lanzó una agresión aérea con olas de misiles desde la dirección del Golán sirio ocupado contra algunos puntos en los alrededores de Damasco", indicó una fuente militar no identificada a la agencia de noticias oficial siria SANA.

La fuente precisó que la acción causó heridas a cuatro soldados y algunos daños materiales, a pesar de que las defensas antiaéreas sirias lograron interceptar y derribar la mayoría de estos proyectiles "hostiles" lanzados contra las inmediaciones de la capital del país árabe.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró en un comunicado que desta madrugada se pudieron escuchar fuertes explosiones en el área de Dameer, al este de Damasco, donde un número indeterminado de misiles impactó contra una base aérea de las fuerzas leales al presidente sirio, Bachar al Asad.

De acuerdo con la ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, el impacto destruyó varias baterías de defensa antiaérea ubicadas en la base y causó algunas bajas en las filas de las fuerzas sirias, cuyo número concreto no pudo precisar.

El Ejército israelí, que no se suele pronunciar sobre sus intervenciones en el país vecino, dijo que su ataque fue una respuesta al reciente disparo de un misil que cayó cerca de la planta nuclear de Dimona y agregó que su objetivo fueron las baterías desde las que este había sido lanzado.

Israel ataca a menudo a las fuerzas leales a Al Asad, y las milicias chiíes libanesas o iraníes aliadas a él, cuya presencia en Siria las autoridades israelíes consideran una amenaza para su seguridad.

La última acción de este tipo tuvo lugar el pasado día 8, cuando tres personas fallecieron también cerca de la capital por el lanzamiento de misiles de la aviación israelí contra un almacén de armas presuntamente perteneciente a las milicias vinculadas al Gobierno de Al Asad.