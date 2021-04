Afganistán.- Ghani recalca que "no pasará nada" a nivel de seguridad tras la retirada de tropas internacionales

Un niño pierde ambas piernas al estallar una bomba que portaba para ejecutar un ataque



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha resaltado este jueves que "no pasará nada" a nivel de seguridad una vez que las tropas internacionales se retiren del país, antes de pedir a los talibán una solución "política" al conflicto.



"Siempre nos hemos aferrado a nuestra tierra y seguiremos haciéndolo", ha señalado el mandatario durante una visita oficial a la provincia de Kandahar (sur), en la que ha incidido en que "el compromiso de la comunidad internacional no ha cambiado".



"Tenemos el apoyo de la comunidad internacional durante otros tres años", ha añadido, en referencia al periodo que queda de su mandato, siempre y cuando el proceso de paz no derive en alguna fórmula de gobierno de unidad, algo rechazado por Ghani, o en elecciones anticipadas.



El mandatario ha reclamado a los insurgents que acepten discusiones en una yirga --asamblea-- y ha argüido que "los problemas políticos deben ser resueltos de forma política". "No hay otra ley en el mundo que nuestra Constitución, que tiene forma islámica. El islam nos une, no nos separa", ha resaltado, según ha informado la cadena de televisión afgana Ariana.



Las palabras de Ghani han llegado un día después de que Estados Unidos reiterara que, a pesar de la retirada de las tropas del país, continuará proporcionando ayuda a Afganistán, por lo que está trabajando para aprobar un paquete de asistencia adicional de 300 millones de dólares (casi 250 millones de euros).



El presidente estadounidense, Joe Biden, ha confirmado que a partir del 1 de mayo comenzará a producirse de manera "ordenada" la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán, puesto que las razones para permanecer allí son "cada vez más confusas".



El proceso, que debía terminar precisamente el 1 de mayo, según el acuerdo de paz firmado en 2020 con los talibán, concluirá el 11 de septiembre, lo que ha desatado críticas por parte de los insurgentes.



En esta línea, el Ministerio del Interior alemán ha confirmado este mismo jueves que Berlín retirará este mes a sus fuerzas policiales del país, un día después de anunciar que procedería al repliegue militar, que espera terminar antes del 4 de julio.



El Ministerio ha detallado que se trata de 20 oficiales de Policía que entrenan a agentes afganos, según la agencia alemana de noticias DPA. La Policía alemana asiste desde 2002 con el envío de hasta 200 agentes a la formación y entrenamiento de más de 80.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas.



Por otra parte, un niño de nueve años ha resultado gravemente herido y ha sufrido la amputación de ambas piernas tras explotar un artefacto que portaba para perpetrar un atentado en nombre de un grupo armado.



El suceso ha tenido lugar a unos 15 kilómetros del lugar donde Ghani ha dado su discurso, sin que esté claro si era el objetivo del ataque, según han confirmado el portavoz policial Yamal Barakzai y el consejero provincial Nematulá Shirdeli, tal y como ha recogido la DPA.



Asimismo, al menos ocho militares murieron en la noche del miércoles en enfrentamientos con los talibán en la provincia de Balj (norte), según ha confirmado el gobernador de la capital homónima, Mohamad Yunus Stanekzai, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión afgana Tolo TV.