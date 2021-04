3-1. Ceará se impone al Wilstermann en un duelo con goleadores colombianos

Los jugadores de Ceará celebran un gol de John Stiven Mendoza (i) ante Wilstermann, durante un partido de la jornada 1 del Grupo C de la Copa Sudamericana disputado en el Estadio Castelao, en Fortaleza (Brasil). EFE/ Kelly Pereira

Sao Paulo, 21 abr (EFE).- El Ceará brasileño, con gol y asistencia del extremo colombiano Stiven Mendoza, debutó este miércoles en la Copa Sudamericana con un triunfo por 3-1 sobre el Jorge Wilstermann boliviano, que evidenció su mal momento de forma.

Aún así el conjunto boliviano descontó a través del colombiano Humberto Osorio.

El equipo que dirige Guto Ferreira resolvió el encuentro en apenas ocho minutos de la primera mitad, con los tantos del volante Pedro Naressi y el atacante Mendoza, quien se ha destapado como uno de los mejores jugadores del Ceará en este inicio de temporada 2021.

El Wilstermann, antepenúltimo en el campeonato boliviano, en uno de sus peores arranques de campaña de los últimos años, recortó distancias, también de penalti a través de Osorio, en el minuto 54.

Pero el mediapunta brasileño Vina sentenció para el Ceará en el minuto 82 al culminar un contragolpe a pase de Mendoza.

El triunfo permite al conjunto brasileño sumar los primeros tres puntos y ponerse líder provisional del grupo C, que completan el Arsenal argentino y el Bolívar boliviano.

Por el contrario, el tropiezo en el Arena Castelao de Fortaleza deja contra las cuerdas al técnico boliviano Mauricio Soria, quien ya llegaba a este compromiso fuertemente cuestionado.

La expectación en Fortaleza era máxima, pues hacía una década que el Ceará no participaba en un torneo de la Conmebol.

Los primeros minutos fueron bastante dinámicos, con los dos equipos en busca del gol, algo extraño para un estreno en una competición internacional.

Hasta el conjunto boliviano empezó con algo de predisposición para rascar algún punto, si bien los brasileños rápidamente se hicieron con el control del juego.

Les faltaba sólo convertir su dominio en goles. Vina y Felipe Vizeu, este último cedido por el Udinese italiano hasta junio próximo, estuvieron cerca de hacerlo.

Sin embargo, fue el volante Pedro Naressi el que abrió la lata en el minuto 29, tras finalizar una jugada colectiva cocinada a fuego lento.

El golpe descentró al equipo aviador, que poco después cometió un penalti sobre el lateral Bruno Pacheco. Los jugadores del Wilster ni protestaron.

Mendoza no falló desde los once metros y amplió diferencias en el minuto 37.

De no ser por las intervenciones de Banegas, el cuadro de Mauricio Soria podría haberse marchado al descanso con un resultado más abultado.

No obstante, volvería a meterse en el partido nada más comenzar la segunda mitad gracias a un penalti de Mendoza sobre el argentino Pato Rodríguez que convirtió Osorio.

A partir de ahí, las fuerzas se igualaron, pero el Ceará fue más efectivo y puso el definitivo 3-1 por medio de Vina. Debut soñado para los brasileños ante un Jorge Wilstermann que vuelve a Bolivia con más dudas.