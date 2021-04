137-127. Ante los Hawks, Randle lidera la remontada y octava victoria seguida de los Knicks

En la imagen un registro de Julius Randle (d), ala-pívot de los Knicks de Nueva York, quien aportó un doble-doble de 40 puntos y 10 rebotes en el triunfo de su equipo 137-127 sobre los Hawks de Atlanta. EFE/Justin Lane

Nueva York, 21 abr (EFE).- El ala-pívot Julius Randle consiguió un doble-doble de 40 puntos y 10 rebotes que permitieron a los New York Knicks completar la remontada y ganar en la prórroga por 137-127 a los Atlanta Hawks, en lo que fue su octava victoria consecutiva, la mejor racha actual en la NBA.

La bandeja de Randle con ocho segundos por jugarse en el tiempo regular le dio a Nueva York una ventaja de 122-119, pero el escolta serbio Bogdan Bogdanovic conectó un triple con 6.2 segundos por jugar para enviar el partido a la prórroga.

Los Knicks anotaron los primeros 10 puntos del tiempo extra y al concluir el partido el base Derrick Rose, y el escolta novato Immanuel Quickley anotaron 20 puntos cada uno como segundos mejores anotadores del equipo neoyorquino.

El alero Reggie Bullock agregó 18 puntos y el escolta canadiense R.J Barrett llegó a los 16, mientras que el pívot Nerlens Noel volvió a ser decisivo en el juego interior con 12 rebotes.

Los Knicks, con marca de 33-27 continúan en el cuarto puesto de la Conferencia Este y están a dos juegos y medios de los Milwaukee Bucks (35-22), que son terceros y descansaron.

El base Trae Young acabó con un doble-doble de 20 puntos y 14 asistencias para los Hawks, pero dejó el partido con 1:13 restantes en el tercer cuarto luego de sufrir una lesión en el tobillo izquierdo.

Young no regresó al partido y el equipo anunció que será sometido a exámenes médicos para conocer el verdadero alcance de la lesión.

El pívot suizo Chris Capela volvió a tener un doble-doble de 25 puntos y 22 rebotes como el mejor de los Hawks en el juego interior.

Mientras que Bogdanovic anotó 20 puntos. El ala-pívot John Collins terminó con 18 y el escolta Kevin Huerter encestó otros 17, que no impidieron la derrota de los Hawks (32-27), que rompieron su racha de dos triunfos seguidos, pero siguen líderes de la División Sudeste y quintos en la Conferencia Este.

El escolta Lou Williams también logró 11 puntos con los Hawks, pero no pudo evitar la tercera derrota en los últimos 12 partidos.