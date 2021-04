113-116. Paul y Booker le ganan duelo a Embiid y los Suns se imponen a los Sixers

En la imagen un registro de Chris Paul (i), base de los Suns de Phoenix, quien aportó 28 puntos en el triunfo a domicilio de su equipo 113-116 sobre los Sixers de Filadelfia. EFE/Michael Reynolds/Archivo

Filadelfia (EE.UU.), 21 abr (EFE).- La combinación del base Chris Paul y el escolta hispano Devin Booker volvió a ser decisiva en el ataque de los Phoenix Suns al aportar 47 puntos que les ayudaron a ganar de visitantes este miércoles por 113-116 ante los Philadelphia Sixers y conseguir el segundo triunfo consecutivo fuera de su campo.

Paul anotó 28 puntos, incluidos cinco triples, Booker tuvo 19 y el alero Mikal Bridges llegó a los 18 tantos, que permitieron a los Suns (42-16) seguir en el segundo lugar de la Conferencia Oeste y como líderes de la División Pacífico.

El pívot camerunés Joel Embiid, que intentó un triple a la desesperada desde larga distancia, no acertó y los Sixers no pudieron forzar la prórroga.

Aunque Embiid con un doble-doble de 38 puntos y 17 rebotes acabó de líder de los Sixers (39-19), que siguen en cabeza de la División Atlántico y de la Conferencia Este después de que los Brooklyn Nets también perdieran de visitantes por 114-103 ante los Toronto Raptors.

El escolta Danny Green con 18 puntos acabó como segundo máximo encestador de los Sixers.

Paul, un 93 % de tiros libres, falló uno desde la línea que habría sellado la victoria en lugar de darle a Embiid un rayo de esperanza.

Los Suns mejoraron su mejor récord como visitantes de la NBA a 19-7 y están segundos en general a solo un juego y medio del Utah Jazz (44-15), que también ganaron a domicilio 89-112.

Los Sixers jugaron nuevamente sin algunos titulares, como el base australiano Ben Simmons (con enfermedad no especificada) y el alero Tobias Harris (rodilla derecha). Simmons se perdió su segundo juego consecutivo y Harris el tercero.

El escolta Seth Curry también se perdió el partido por un flexor de la cadera izquierda, tres titulares menos, sin duda, una de las razones por las que FanDuel tenía a los Suns como favoritos por tres puntos.