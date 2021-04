Zelenski propone a Putin una reunión en el Donbás para evitar una guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo

Moscú, 21 abr (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha propuesto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, una reunión en "cualquier lugar" de la zona del conflicto del Donbás para evitar una guerra, en un mensaje televisado a la nación.

Ante el agravamiento de las situación, Zelenski promulgó este miércoles además un enmienda a ley de servicio militar que permite llamar rápidamente a los reservistas y aumentar la capacidad defensiva de país sin tener que anunciar movilizaciones.

"Una vez el presidente de Rusia dijo que si una pelea es inevitable hay que golpear primero, pero hoy cada líder debe entender que una pelea no puede ser inevitable cuando se trata de una guerra real y de millones de vidas humanas, y no de gamberros de patio", expresó el mandatario ucraniano.

Agregó que, pese a su pasado común, Ucrania y Rusia tienen una visión distinta del futuro, pero recalcó que ello no es necesariamente un problema sino "una oportunidad de detener, antes de que sea tarde, la mortífera matemática de futuras pérdidas militares".

Zelenski indicó que el lunes y martes se debatió el restablecimiento de régimen del alto el fuego, que fue apoyado por todas las partes, con la salvedad Rusia.

Según el mandatario ucraniano, en las consultas se propuso la celebración de una reunión entre él y Putin en la línea de separación de fuerzas para "entender la situación".

"¿Qué tengo que entender? Todos los meses voy allí. Señor Putin, estoy dispuesto a ir más allá y proponerles una reunión en cualquier lugar del Donbás ucraniano donde se libra la guerra", afirmó Zelenski.

Denunció que junto a la fronteras de Ucrania, Rusia han concentrado un numeroso contingente de tropas, que Moscú oficialmente denomina ejercicios, pero que todo el mundo сalifica de "chantaje".

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, afirmó el martes que se calcula que en un plazo de una semana Rusia habrá elevado a unos 120.000 los soldados que concentra junto a las fronteras de Ucrania.

"UCRANIA NO EMPEZARÁ UNA GUERRA, PERO RESISTIRÁ"

Zelenski aseguró que Ucrania nunca comenzará una guerra, pero que siempre resistirá hasta el último hombre.

"¿Tenemos hoy que estar vigilantes? Sí. ¿Debemos tener miedo? No. La Ucrania de 2021 se diferencia enormemente de la Ucrania de 2014", agregó, alusión al año en que estalló el conflicto.

Según el mandatario, el país cuenta hoy con unas fuerzas armadas experimentadas, bien pertrechadas, con una sociedad dispuesta a movilizarse de manera voluntaria y el "poderoso respaldo de sus socios internacionales".

Al mismo tiempo, Zelenski subrayó que los ucranianos "necesitan claras señales" de que en el octavo año de guerra el país, que al precio de las vidas de su gente es el escudo de Europa, recibirá el apoyo de su socios, "no solo desde las tribunas, sino de jugadores de un mismo equipo, en el campo, hombro con hombro".