Yellen señala rol de dinero de sector privado en lucha climática

(Bloomberg) -- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que se necesitará financiamiento privado, y no solo gasto del Gobierno, para hacer frente a la “amenaza existencial” del cambio climático.

El costo general de lograr cero emisiones de carbono netas para 2050, en línea con el Acuerdo de París de 2015 al que se ha unido EE.UU., podría ascender a US$2,5 billones en 10 años solo para EE.UU., según una estimación, dijo Yellen en comentarios el miércoles durante una conferencia virtual organizada por el Instituto de Finanzas Internacionales.

“El capital privado tendrá que llenar la mayor parte de ese vacío”, dijo. La líder del Tesoro también destacó la necesidad de fortalecer las revelaciones de riesgos financieros, para que sean más confiables, consistentes y comparables en los mercados y países, para que los inversionistas puedan medir con precisión los riesgos y las oportunidades.

Yellen también prometió que EE.UU. ayudará a los países en desarrollo que son especialmente vulnerables a las amenazas del cambio climático, pero no hizo ninguna promesa financiera específica en ese frente.

La propuesta económica centrada en la infraestructura que el presidente Joe Biden presentó el mes pasado, incluido el dinero para abordar el cambio climático, “será la inversión pública más importante en EE.UU. desde la década de 1960, reduciendo drásticamente las emisiones del país al ecologizar los sectores de electricidad y transporte”, dijo Yellen.

Los comentarios de Yellen se producen mientras Biden convoca a líderes de 40 naciones, ejecutivos corporativos y líderes sindicales a una cumbre virtual de dos días sobre el cambio climático, con un enfoque en cómo galvanizar las finanzas en el esfuerzo.

Yellen dijo que el Tesoro está involucrado en una serie de iniciativas destinadas a eliminar obstáculos, incluidos los esfuerzos para mejorar la información financiera y aumentar la confiabilidad de las revelaciones relacionadas con el clima.

El Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, un multiorganismo regulador de la agencia presidido por Yellen, “priorizará el análisis de los riesgos financieros relacionados con el clima este año”, dijo.

Armonización global

Yellen dijo que los funcionarios estadounidenses también trabajarán con el consejo multilateral de estabilidad financiera (FSB, por sus siglas en inglés) y otros organismos internacionales para hacer que los requisitos de presentación de informes sean consistentes y comparables a través de las fronteras. Ella respaldó un “marco sólido” para revelaciones relacionadas con el clima de un grupo de trabajo del FSB presidido por Michael R. Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, matriz de Bloomberg News.

Yellen no presentó ninguna nueva promesa específica de financiamiento adicional del Gobierno de EE.UU. para ayudar a las naciones en desarrollo a adaptarse a un planeta en calentamiento o construir proyectos de energía limpia.

Los países ricos prometieron en 2009 que para 2020 dedicarían colectivamente US$100.000 millones anuales a la financiación climática, pero se han quedado muy cortos. Como segundo emisor mundial de emisiones de gases de efecto invernadero, EE.UU. está bajo presión para aflojar sus bolsillos.

