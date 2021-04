Wall Street abre en zona mixta y el Dow Jones sube un 0,35 %

Agentes de Bolsa realizan su trabajo en el parqué de Nueva York, en Estados Unidos. EFE/ Justin Lane/Archivo

Nueva York, 21 abr (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en zona mixta y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,35 % evaluando los resultados trimestrales y la evolución de la pandemia.

Media hora después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 117,84 puntos y se situaba en 33.939,14; mientras el selectivo S&P 500 repuntaba un 0,17 % o 7,15 enteros, hasta 4.142,09.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las grandes tecnológicas, descendía un ligero 0,06 % o 8,28 unidades, hasta 13.777,99.

Los sectores operaban divididos, con las pérdidas encabezadas por las empresas de comunicaciones (-0,96 %) y energéticas (-0,44 %), y las ganancias lideradas por las de bienes esenciales (0,45 %) y sanitarias (0,45 %).

El parqué neoyorquino buscaba el rumbo después de dos jornadas en rojo, valorando la última tanda de resultados trimestrales, que de momento está ajustándose a las expectativas, pero con preocupación por la pandemia de covid-19.

Netflix es hoy una de las protagonistas después de reportar que duplicó sus beneficios entre enero y marzo pero bajó su ritmo de suscripciones, un dato que no ha sido bien acogido por el mercado, haciendo caer su cotización un 7,38 %.

"Esperamos que los resultados sorprendan positivamente, pero los riesgos son asimétricos. En un entorno con los mercados en récord, cualquier compañía que no cumpla será realmente castigada", dijo el analista Luca Paolini, de Pictet Asset Management.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, ascendían especialmente Dow Inc (1,66 %), IBM (1,23 %), Nike (1,07 %).

Media docena de firmas bajaban, entre ellas Walt Disney (-0,77 %), Apple (-0,69 %) y Goldman Sachs (-0,41 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba a 61,57 dólares el barril, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendía a 1,557 %, el oro subía a 1.791,80 dólares la onza y el dólar avanzaba frente al euro, con un cambio de 1,2007.