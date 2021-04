VÍDEO: Florentino Pérez: "La Superliga sigue existiendo pero el proyecto está en 'stand by'"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró este jueves que "la Superliga sigue existiendo" aunque el proyecto siga en "stand by" tras la renuncia de los seis clubes ingleses, los tres italianos y el Atlético de Madrid, los cuales han dinamitado el nuevo formato de competición europea.



"La Superliga sigue existiendo pero el proyecto está en 'stand by", indicó Florentino Pérez en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser. "Creo que no lo hemos presentado bien, pero no nos han dado la oportunidad de explicarlo bien", añadió el presidente del Real Madrid.



"No puede ser lo de la Liga española, que los de equipos arriba perdamos dinero y los demás ganen dinero (...) La temporada pasada los equipos que firmamos el acuerdo hemos perdido 650 millones de euros. Este formato no funciona y se nos ocurrió hacer uno con los equipos más importantes de Europa.



Además, en otras cuestiones, Florentino Pérez rechazó la renuncia de Juventus y Milan. "La Juventus no se ha ido, ni el Milan tampoco", además de confirmar que ha mantenido conversaciones con Joan Laporta durante este miércoles para conocer la postura del FC Barcelona, otro de los firmantes.



