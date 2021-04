Venezuela.- El PP pide explicaciones al Gobierno por la invitación a Maduro y dejar participar a Delcy Rodríguez

10/10/2018 Valentina Martínez Ferro, diputada del PP POLÍTICA CONGRESO



Valentina Martínez recuerda que Rodríguez está "sancionada por la UE" y ahora "va a entrar por la puerta grande en territorio europeo"



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La responsable de Internacional del PP, Valentina Martínez, ha anunciado que pedirá explicaciones este mismo jueves en el Congreso a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, por mantenerse la invitación a la Cumbre Iberoamericana al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y, tras su plante, permitir la participación de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, que está "sancionada por la UE y no puede poner un pie en la UE". Según ha recalcado, ahora va a "entrar por la puerta grande en territorio europeo".



Así se ha pronunciado Martínez después de que el presidente de Venezuela haya decidido en el último momento no participar en la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Andorra, tras la expectación generada por su presencia por vía telemática. Finalmente, Maduro ha optado por que sea su vicepresidenta la que intervenga en representación del Gobierno venezolano.



En declaraciones a Europa Press, la dirigente del PP ha criticado que se haya invitado a Maduro a esta cumbre cuando, según ha destacado, es un "régimen calificado por Naciones Unidas como criminal". El líder de PP, Pablo Casado, había exigido estas semanas públicamente que se le retirara la invitación.



Martínez, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Exteriores del Congreso, ha subrayado que no se puede "entender ni explicar" esa invitación, dado que "hay una serie de países que no reconocen al régimen de Maduro ni a Asamblea Nacional salida de las elecciones del pasado 6 de diciembre".



ES "UNA HUMILLACIÓN" Y "BOCHORNOSO"



Dicho esto, ha censurado que delegue en Delcy Rodríguez, que está "sancionada por la UE y no puede poner un pie en la Unión Europea", de forma que la vicepresidenta venezolana vaya a participar en esa cumbre de jefes de Estado y de Gobierno "entrando por la puerta grande en territorio europeo".



"Esto es merecedor, cuanto menos, de una queja formal por parte del PP. Entendemos además que esto es tratar con poco respeto a los venezolanos", ha señalado la dirigente del PP, que cree que todo lo ocurrido es "una humillación" y un "bochorno" para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.



Martínez, que ha aludido al encuentro que en enero de 2020 mantuvo Delcy Rodríguez con el ministro José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas, ha afirmado que "la relación que tiene el Gobierno del señor Sánchez con la dictadura de Maduro es extraña".



PEDIRÁ EXPLICACIONES A LAYA EN EL CONGRESO ESTE JUEVES



La diputada del PP ha señalado que no se ha explicado por qué acaban invitando a Maduro, que tiene "a siete millones de nacionales saliendo al exterior" y una "situación humanitaria, económica y social que no se puede justificar". Por eso, ha reiterado que pedirán explicaciones a la ministra González Laya en su comparecencia en el Congreso este mismo jueves.



En parecidos términos se ha expresado este mediodía en el Congreso el líder del PP, Pablo Casado, quién ha asegurado que es un "bochorno" para el Gobierno que, tras invitar al "dictador" Nicolás Maduro a la Cumbre Iberoamericana, éste haya "despreciado" participar en la cita enviando en su lugar a Delcy Rodríguez.



El presidente de los 'populares' ha subrayado que Delcy Rodríguez está "perseguida por las autoridades europeas" y ha añadido que el Gobierno "aún no ha explicado por qué fue recibida por el ministro de Transportes en Barajas". Un juez de Madrid archivó en noviembre el conocido como 'Delcygate' por considerar que la zona de tránsito de Barajas no es territorio español.