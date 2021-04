Venezuela.- Cumbre Ib.- Maduro y el presidente de Nicaragua, bajas de última ahora en la Cumbre Iberoamericana

El presidente de Venezuela delega en su vicepresidenta Delcy Rodríguez



SOLDÉU (ANDORRA), 21 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acaparado toda la atención de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Andorra al decidir en el último momento no participar en la misma, tras la expectación generada por su presencia por vía telemática.



Finalmente, Maduro ha optado por que sea su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la que participe en representación del Gobierno venezolano, según han confirmado fuentes de la organización, que posteriormente han informado de que también se ha caído del listado de mandatarios participantes el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.



La presencia del líder venezolano en la cita, que se celebra en formato híbrido con solo cinco mandatarios presentes en Andorra, había generado cierta polémica, toda vez que algunos países de la región reconocen como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, al frente de la Asamblea Nacional elegida en 2015.



Desde la propia oposición venezolana, y también el PP en España, se había reclamado que no se invitara a Maduro y que en representación de Venezuela pudiera participar Guaidó. Sin embargo, fuentes diplomáticas españolas habían explicado que las invitaciones las cursa Andorra y se hacen en base a la representación en la ONU, que sigue ostentando el chavismo.



No es la primera vez que Maduro genera expectativas sobre su presencia para en el último momento cambiar de opinión. Ya en la anterior Cumbre Iberoamericana, celebrada en 2018, decidió en el último momento delegar la representación en su canciller, Jorge Arreaza, pese a que había confirmado su asistencia.



Con la baja de última hora de Maduro y Ortega serán finalmente cinco los mandatarios que no participarán en la sesión plenaria de esta tarde. Así, no hablarán el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Paraguay, Mario Abdo Benítez.



En la cita de Andorra solo están presentes el primer ministro andorrano, Xavier Espot, el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro, António Costa, aprovechando la cercanía geográfica.



De entre los mandatarios iberoamericanos, solo han acudido el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, cuyo país acogió la cumbre anterior, y el de República Dominicana, Luis Abinader, que será el anfitrión de la siguiente cita, prevista para finales de 2022.



Los presidentes de Venezuela y Nicaragua han sido bajas habituales en las cumbres, igual que el de Cuba. No obstante, en esta ocasión parece que Miguel Díaz-Canel romperá con esa tradición, interviniendo por primera vez en una Cumbre Iberoamericana desde que accedió al cargo en 2018 y tan solo unos días después de ser nombrado líder del Partido Comunista de la isla, en sustitución de Raúl Castro.