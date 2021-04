UE logra acuerdo inicial sobre criterios para la inversión verde

(Bloomberg) -- La Unión Europea acordó el miércoles sus primeros criterios para las inversiones verdes, en una medida que podría transformarse en un referente para el mundo.

Hay mucho en juego: la UE quiere reunir hasta 250.000 millones de euros (US$301.000 millones) utilizando sus primeros bonos verdes, y es probable que la financiación privada siga a las industrias aprobadas que se considera que ayudarán a alcanzar un objetivo legalmente vinculante para eliminar las emisiones. La silvicultura y la bioenergía están incluidas, mientras que los controvertidos sectores de la agricultura, el gas natural y la energía nuclear han sido excluidos, por ahora.

La formación de esta llamada taxonomía fue un campo de batalla político para el bloque, ya que los Estados miembros presionaron para proteger sus propios intereses, exponiendo lo difícil que es hacer que las economías y los mercados protejan el medio ambiente. Cualquier debilitamiento de las reglas presenta el riesgo de dañar las credenciales de liderazgo ambiental de la UE, en un momento en que los inversionistas están analizando si los bonos verdes actuales están a la altura de los anuncios.

“Si quieres una taxonomía basada en la ciencia, debes mantener el estándar alto”, dijo Maia Godemer, analista de BloombergNEF. “Pero los cambios como resultado del cabildeo la alejan de eso. El objetivo es llevar la inversión a donde necesitamos estar para 2050. Todos lo esperan: China, Singapur y el Reino Unido están desarrollando sus propias taxonomías y toman a la UE como modelo”.

Los legisladores de la UE y los Gobiernos del bloque llegaron el miércoles temprano a un acuerdo inicial para lograr su objetivo de neutralidad de emisiones legalmente vinculante y reducir las emisiones a 2030 en al menos un 55% desde los niveles de 1990. La nueva taxonomía se adoptará a fines de mayo y se aplicará a partir de 2022.

Sin embargo, en los mercados, un repunte de las acciones de energías renovables de la región se ha desvanecido este año y hay preocupaciones sobre los objetivos blandos establecidos por empresas que emiten bonos vinculados a la sostenibilidad. La emisión total de deuda verde ha aumentado fuertemente a más de US$1 billón, pero todavía no hay homogeneidad en cuanto a reglas para el gasto en proyectos.

Los inversionistas esperarán que el marco de la UE al menos brinde claridad y potencialmente conduzca a un enfoque global más unificado. Se espera que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometa esta semana con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de EE.UU. al menos a la mitad para el final de la década mientras celebra una cumbre sobre cambio climático con líderes mundiales.

La taxonomía permitirá obtener una etiqueta verde formal a los productores de baterías recargables, equipos de eficiencia energética, automóviles de bajas emisiones, además de a las plantas de energía eólica y solar. Si bien su inclusión no es una sorpresa, el debate fue más más acalorado respecto de la energía nuclear, los biocombustibles y el gas.

