Ucrania.- Zelenski promulga una ley que facilita el reclutamiento de reservistas en Ucrania

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha promulgado este miércoles una ley que permite que los reservistas puedan ser convocados para las Fuerzas Armadas sin necesidad de que sea necesario anunciar ninguna movilización especial, un gesto que coincide con la escalada de tensiones con Rusia.



Con esta reforma, que ya recibió a finales de marzo el visto bueno del Parlamento, Ucrania aspira a reforzar "rápidamente" su capacidad militar en caso de una hipotética "agresión militar", según una nota de la Presidencia que no alude específicamente a Rusia.



Zelenski planteó el martes a su homólogo uso, Vladimir Putin, la posibilidad de verse en la zona de conflicto del este de Ucrania para examinar personalmente la última escalada de tensiones, en la que Kiev ha logrado el respaldo explícito de la Unión Europea y de Estados Unidos.



"Putin, estoy listo para ir aún más lejos e invitarle a reunirse en cualquier lugar del Donbás", declaró Zelenski, que visitó recientemente el frente de combate y no oculta su preocupación por el aumento de efectivos rusos al otro lado de la frontera. Moscú atribuye este refuerzo a maniobras militares, pero Kiev y sus socios desconfían.



Zelenski subrayó que "Ucrania no quiere la guerra" pero "está lista" en caso de que estalle, una posibilidad que echaría por tierra los pocos avances logrados desde que estalló el conflicto en 2014, cuando rebeldes prorrusos iniciaron una movilización separatista en la zona este de Ucrania y Rusia proclamó su soberanía sobre la península de Crimea.