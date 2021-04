Tobey pide convertir lo negativo de la Euroliga “en algo positivo” en la ACB

Mike Tobey, pívot estadounidense del Valéncia. EFE/Fernando Galindo/Archivo

Valencia, 21 abr (EFE).- El pívot estadounidense del Valencia Basket Mike Tobey admitió la decepción que ha supuesto quedar eliminados de la Euroliga, pero dijo que espera que algo negativo se pueda “convertir en algo positivo” como pasó en la temporada 2016-17 en la que perdieron la final de la Eurocopa y luego ganaron la Liga ACB

“Recuerdo mi primer año en València, perdimos la final de la Eurocopa y todo el mundo estaba muy decepcionado. Al final de esa temporada convertimos toda esa decepción en algo muy especial. Creo que esa es la mentalidad que tenemos ahora y ojalá podamos seguir avanzando con esa mentalidad”, señaló en declaraciones facilitadas por el club.

El interior estadounidense dijo que espera que el “tiempo” que tienen ahora para trabajar les puede “ayudar a hacer algo positivo en la Liga Endesa”.

Tobey dijo que ahora “lo más importante es llegar lo mejor posible al 'play off' de la Liga ACB porque, aunque dijo que trataran de ser cuartos para tener ventaja de pista en cuartos de final, aseguró que “sin los aficionados en las gradas, tener el factor cancha ya no es la gran diferencia que suele ser”.

“Esta temporada hemos podido ganar a casi todo el mundo, no sé si eso significa mucho, pero sabemos que podemos hacerlo, que a nuestro mejor nivel podemos ganarle a cualquiera y creo que ese punto de confianza cuando lleguen los partidos grandes es muy importante”, destacó.

“Enfrentarse a esos grandes equipos como el Barcelona o el Real Madrid sabiendo que hemos podido ganarles esta misma temporada nos da una confianza que puede ser muy importante para el equipo cuando lleguen esos grandes partidos”, añadió.

Este domingo el Valencia recibirá al RETAbet Bilbao Basket, lo que le enfrentará al pívot checo Ondrej Balvin, segundo jugador más valorado y mejor reboteador de la competición.

“Sin duda, un marcaje complicado. Desde que estoy en la Liga Endesa me he ido enfrentando con él y tengo bastante experiencia jugando contra él. Es un gran jugador, muy alto, con los brazos súper largos y defenderle siempre es un reto”, asumió.

“(Hay que) tratar de limitar su presencia y que no nos haga mucho daño. Es un gran reboteador y tendremos que hacer un gran trabajo tratando de bajar el número de rebotes que coja”, apuntó.

Tobey señaló respecto al Bilbao y a su situación en la parte baja de la clasificación que “los equipos con necesidad de ganar a menudo son los más peligrosos”.

“Tenemos que tener eso muy claro cuando lleguemos al partido. La parte buena es que tenemos toda esta semana de entrenamientos para prepararnos, trabajar en las cosas que necesitamos y recuperar algo de la energía que hemos ido perdiendo en esta temporada tan larga hasta el momento”, reflexionó.

“Creo que necesitábamos acelerar ese proceso de recuperar energía, vamos a afrontar el partido con toda la energía de la que dispongamos y vamos a pelearlo con ellos”, concluyó.