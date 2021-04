Tenis.-Tenis/Godó.- Nadal: "Un partido difícil pero lo importante era pasar"

21/04/2021 El tenista español Rafa Nadal, en el RCTB-1899 durante el Barcelona Open Banc Sabadell 2021 DEPORTES BARCELONA OPEN BANC SABADELL



Camino a Roland Garros: "No estoy muy lejos de mi mejor nivel y voy a pelear por ello"



BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal ha calificado de "difícil" su estreno en el Barcelona Open Banc Sabadell, con un partido ante el bielorruso Ilya Ivashka que ha tenido que remontar y sellar en tres sets, pero yendo "de menos a más" y cumpliendo con el objetivo de estar en octavos de final.



"Un partido difícil pero lo importante hoy era pasar de la manera que fuera, lo he conseguido. He ido de menos a más, es un trabajo diario y mañana es otra oportunidad. Es un camino a recorrer y estoy en el proceso", comentó en rueda de prensa tras el partido.



Nadal reconoció que después de perder, en su caso en Montecarlo, el siguiente partido "siempre es difícil". "El rival ha jugado bien, con un buen nivel de tenis, yo al inicio he empezado mal, dubitativo, y eso ha hecho que él cogiera la iniciativa de los puntos, yo estaba en sus manos", reconoció.



"En el segundo set ha cambiado esa dinámica, he dado un paso adelante. El partido había cambiado ya de una manera bastante decisiva. El tercer set otra vez ha sido más 'complicadillo', él ha sacado bien. Pero he sufrido relativamente poco con mi servicio", celebró.



De ahora en adelante, empezando por este Godó, intentará llegar a su mejor versión de cara a Roland Garros. "Voy a hacer lo posible para de aquí a Roland Garros llegar a mi mejor nivel posible. Creo que no estoy muy lejos y voy a pelear por ello", se sinceró.



"Tenía la motivación de sacar este partido adelante, y lo he hecho. Tendré otra oportunidad para estar un poco más preparado", apuntó, pensando en una tercera ronda en Barcelona donde se verá las caras con el japonés Kei Nishikori o el chileno Cristian Garín.