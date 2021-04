Suben a 202.413 los positivos de covid-19 en Honduras y los muertos a 4.976

Honduras ha tenido en lo que va de 2021 una incidencia de contagios y muertos superior a la de 2020, por lo que fuentes médicas públicas y privadas consideran que la situación es grave y no se descarta que se declaré un nuevo confinamiento total o parcial. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 20 abr (EFE).- El número de casos positivos del coronavirus en Honduras se elevó este martes a 202.413 y el de muertos a 4.976, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Para diagnosticar los nuevos casos de contagios con el virus SARS-CoV-2, el Laboratorio Nacional de Virología efectuó 2.070 pruebas, de las que 736 resultaron positivas, con las que ya son 202.413 los contagios en más de un año de pandemia, indicó el Sinager en un comunicado.

El organismo sanitario también confirmó trece nuevos fallecidos, que dejan la estadística en 4.976.

El país centroamericano ha tenido en lo que va de 2021 una incidencia de contagios y muertos superior a la de 2020, por lo que fuentes médicas públicas y privadas consideran que la situación es grave y no se descarta que se declaré un nuevo confinamiento total o parcial.

En su informe diario el Sinager registró además 1.202 hondureños hospitalizados a nivel nacional a causa de la enfermedad de la covid-19, de los que 656 presentan una condición estable, 484 están graves y 62 en unidades de cuidados intensivos.

Se suman 107 nuevos casos de pacientes recuperados, con los que ya son 76.446 los que se han salvado de morir por la misma enfermedad.

SEGUNDO ENVÍO DE VACUNAS ASTRAZENECA LLEGARÍA EN MAYO

Mientras la pandemia de covid-19 sigue en alza, los hondureños siguen angustiados por lo lento que marcha el proceso de vacunación, con menos del 1 % de su población, de 9,5 millones de habitantes, aunque la inoculación no abarca a los menores de 18 años y mujeres embarazadas.

Muchos hondureños ya no le dan credibilidad a las versiones oficiales sobre la llegada de más de cinco millones de vacunas, porque no se han cumplido las fechas para las que han venido siendo anunciadas.

Sin embargo, en un nuevo anuncio, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, hoy dijo que 189.600 llegarán en la primera semana de mayo y otras 182.000 la segunda semana del mismo mes, para inmunizar a la población que ha sido considera como prioridad.

Los fármacos serían complemento de 48.000 de AstraZeneca recibidas en marzo, donadas, como parte del convenio Covax, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La semana pasada llegaron 6.000 inoculaciones rusas Sputnik V, de 4,2 millones anunciadas por el Gobierno a inicios de marzo, de las que no sabe cuándo se dispondrá del resto.

Otras 1,4 millones de vacunas, compradas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), estarían llegando entre abril y mayo, según sus autoridades, mientras que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) coordina una compra adicional en coordinación con fuentes oficiales, que también serían gratuitas para la población.