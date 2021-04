Sri Lanka recuerda a las víctimas de los atentados yihadistas de 2019

Colombo (Sri Lanka) EFE/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Colombo, 21 abr (EFE).- Sri Lanka conmemoró este miércoles el segundo aniversario de los atentados yihadistas del domingo de Pascua que dejaron, en 2019, 269 muertos y cientos de heridos, entre el duelo de las minorías cristianas del país que dos años después todavía esperan el castigo a los responsables.

La iglesia de San Antonio, en Colombo, uno de los seis objetivos de las explosiones del 21 de abril de 2019, redobló las campanas a las 8.45 de la mañana, la misma hora en la que comenzaron las explosiones, mientras el país guardaba dos minutos de silencio en memoria de las víctimas.

Un millar de personas, en su mayoría familiares de las víctimas, acudieron hoy a esta iglesia entre de fuertes medidas de seguridad para pedir al Gobierno de Sri Lanka el castigo a los responsable de los ataques, por los que hasta ahora no se ha dictado ninguna condena judicial.

De acuerdo con las autoridades, los seis atentados a tres iglesias y tres hoteles de lujo, fueron cometidos por un grupo extremista islámico local identificado como National Thawheed Jamaat, afiliado al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

“Ocultar la verdad sobre la masacre del domingo de Pascua es un crimen. ¡La seguridad del país está en peligro! Clamamos urgentemente por justicia”, se leía hoy en un cartel instalado en la iglesia de San Antonio, durante la misa.

El arzobispo de Colombo, el cardenal Malcolm Ranjith, acusó hoy durante la misa al gobierno anterior del entonces presidente Maithripala Sirisena, de no proteger a las personas, y al actual Gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa de no castigar a los involucrados en los atentados.

Aunque la comunidad católica está dispuesta a perdonar a los perpetradores, quieren saber "qué pasó realmente", dijo el cardenal que subrayó la necesidad de saber qué sucedió o si los perpetradores se arrepienten de sus acciones.

K. Vidushan, que perdió a Kirubashini, su novia desde la escuela, que murió junto a su padre y su madre durante la explosión en la iglesia, quiere saber los nombres de los responsables y su castigo.

El joven de 26 años, que se ha tatuado los nombres de sus familiares muertos en el pecho, siente que su único consuelo es entender los que pasó aquella mañana.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad y antiterroristas han detenido a más de un centenar de personas relacionadas con los atentados, sin embargo, no se ha dictado condena sobre ninguno de ellos.

La comunidad musulmana, blanco de ataques violentos tras los atentados, se unió a la conmemoración de la fecha que también representó un momento doloroso para esta minoría.

La comunidad musulmana ha sido blanco de "una campaña de odio iniciada tras la matanza cometida por un pequeño grupo que hacía llamarse a sí mismos musulmanes", dijo hoy el vicepresidente del Consejo Musulmán de Sri Lanka, Hilmy Ahamed, en un comunicado.

“El trauma y el miedo que han sufrido los musulmanes durante estos dos años es indescriptible”, añadió.