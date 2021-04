Sonia Ferrer y su novio, policía, protagonizan un beso de película

21/04/2021 SINIA FERRER Y SU NOVIO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 21 (CHANCE)



Hay besos que son de película y que ha protagonizado Sonia Ferrer con su novio en pleno centro de Madrid este mediodía no solo nos ha dejado sin habla sino que nos ha hecho ver la gran pasión que hay entre ellos dos. Además, nos han demostrado que ambos pueden ser protagonistas de una serie de televisión en las que el amor sea el claro protagonista.



La periodista estaba disfrutando de una comida con la mejor compañía en un restaurante del centro de Madrid y, cuando menos nos lo esperábamos, se han bajado de un furgón policial varias autoridades del Estado y uno de ellos se ha acercado a Sonia... los dos se han fundido en un beso de película que hacía tiempo no veíamos y lo cierto es que no tenemos suficientes palabras para describir este surrealista y apasionado beso en plena calle.



Parece que los dos tortolitos no han podido aguantarse las ganas de verse una vez que el agente de la autoridad terminase su jornada laboral y han protagonizado un beso en plena calle dejando a todos los ciudadanos que estaban alrededor con la boca abierta.



De momento, solo sabemos que el enamorado recibe el nombre de Sergio y es policía, a la vista está. Ya saben lo que dicen, el amor consigue todo lo que antes no te imaginabas y en esta ocasión, está claro que la presentadora está viviendo uno de sus mejores momentos sentimentales al lado de este hombre con el que ya no tiene reparo en besarse públicamente.