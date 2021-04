SIP alerta que la violencia sigue amenazando la libertad de prensa en México

Fotografía de archivo de peritos que trabajan en la zona donde fue asesinado el periodista Arturo Alba Medina, el 29 de octubre de 2020 en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua (México). EFE/Luis Torres/Archivo

Miami, 21 abr (EFE).- La violencia sigue siendo la mayor amenaza contra la libertad de prensa en México, donde desde octubre de 2020 fueron asesinados cuatro comunicadores, alertó este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En su informe ante la reunión de medio año, que se celebra esta semana en Miami, la SIP recordó los asesinatos de Arturo Alba Medina, Jesús Piñuelas, Israel Vázquez y Jaime Castaño, además de la desaparición de Pablo Romero Chávez.

Asimismo, la organización destacó la "escalada de ataques a medios y periodistas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un ambiente polarizado de frente a las elecciones intermedias del 6 de junio y con una pandemia que no se ha podido controlar".

Sobre esto, mencionaron que desde el espacio público más importante del país, la conferencia de prensa matutina que se realiza a diario, el mandatario "ataca permanentemente, con un discurso lleno de descalificativos", a profesionales de la información.

"El presidente hasta muestra en grandes pantallas portadas de diarios y corrige la línea editorial, mientras aplaude a otros medios que apoyan sus dichos y acciones", añadieron en el comunicado sobre la parte del informe dedicado a México.

En este sentido, concretaron que la tesis central de López Obrador es que los medios son parte del "neoliberalismo" y que hace un periodismo "colonizante".

Por lo que para el presidente no existen críticas "de buena fe", sino opiniones con mala intención enfocadas en manchar su nombre y el de su proyecto de Gobierno, denunció la SIP.

La organización recordó el informe "Distorsión: el discurso contra la realidad", publicado en marzo por la organización Artículo 19, en el que se puso en evidencia que "a dos años del Gobierno del presidente López Obrador persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder".

El reporte de Artículo 19, además, contemplaba que en 2020 se mantuvo la desinformación desde el Gobierno, además de intentos de control y censura de internet, donde se registraron 692 ataques contra periodistas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos citó en su informe anual de derechos humanos a Artículo 19, que se refiere a Sanjuana Martínez, directora de la agencia de noticias del Estado, Notimex, como la causante de querer acallar periodistas.

Por su parte, López Obrador consideró que Estados Unidos no debería opinar sobre la situación de México y acusó a la organización de pertenecer a un movimiento conservador.

Por último, en materia de publicidad oficial, "prevalece la opacidad y falta de criterios transparentes para distribuir el gasto", denunció la SIP.