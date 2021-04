20/04/2021 Sara Carbonero recupera la sonrisa, ¿y la ilusión en el amor?. MADRID, 21 (CHANCE) "Te hace especial no saberte especial. El pájaro no sabe que vuela y el mar desconoce su azul" rezan los versos de Elvira Sastre, la invitada que Sara Carbonero tuvo en su programa, 'Que siga el baile', este martes y que bien podrían definir a la periodista. Porque Sara es especial en todos los sentidos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Ante este nuevo horizonte que se abre en su vida personal, la ya ex mujer de Iker Casillas ha fijado su rumbo, y en él se encuentra reactivar y fortalecer las relaciones con sus amigos, a los que dedica todo el tiempo que el cuidado de sus hijos y su trabajo le permiten. Y es que, tal y como publica la revista 'Diez minutos', la periodista podría haber recuperado la ilusión con un empresario canario llamado José Luis, con el que ha derrochado complicidad y risas durante sus recientes vacaciones en Isla Graciosa.



Quien sabe si por esta amistad especial que podría derivar en algo más, pero es innegable que Sara desprende una luz especial y un brillo en los ojos que hacía mucho que no le veíamos. Tras cumplir con sus compromisos profesionales en Radio Marca, y con la satisfacción del trabajo bien hecho, la periodista se dirigió a un conocido restaurante de Madrid donde disfrutar de un momento de desconexión en buena compañía y en el que las risas y las conversaciones interesantes fueron las protagonistas.



Sara afronta su nuevo estado civil con energías renovadas y siendo muy fiel a la discreción que ha mantenido desde que su popularidad se disparase en el año 2010, cuando se oficializó su noviazgo con Iker Casillas con el sonado beso que le dio el portero tras obtener la victoria en el mundial de Sudáfrica. La manchega guarda un respetuoso silencio sobre cómo ha sido el trámite de firmar el divorcio con el padre de sus dos hijos, Martín y Lucas, aunque agradece el interés de la prensa como suele acostumbrar en todo lo que acontece en su ámbito personal. En su línea, tampoco ha confesado si tiene ganas de retomar su vida y si ha recuperado la fe en el amor, como su complicidad con José Luis en la revista 'Diez minutos' así parece indicar.



Icono de estilo donde los haya, Sara siempre es noticia por sus looks, los cuales adquieren tanta relevancia como su vida privada. En esta ocasión la periodista deportiva puso su sello personal a un outfit compuesto por jersey mostaza de punto rústico con manga caída y unos vaqueros anchos con un sombrero de ala ancha negro y una espectacular mochila en cuero natural.