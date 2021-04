Sara Carbonero luce bolsa con mensaje incluido

20/04/2021 SARA CARBONERO. MADRID, 21 (CHANCE) Mucho se está hablando del nuevo amor de Sara Carbonero y es que la periodista está viviendo uno de sus mejores momentos. Después de hacer público su divorcio con Iker Casillas, tras llevar más de un año según han asegurado sin tener relación matrimonial, luce una nueva sonrisa y sabemos por qué. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Según ha publicado la revista 'Diez Minutos' la periodista está de nuevo enamorada con un empresario canario llamado José Luis, y nosotros la hemos visto con una bolsa de tela que tiene un mensaje grabado... no sabemos a quién irá dirigido, pero después de saber que ha rehecho su vida, puede que vaya dirigido a su nuevo amor



"Para mí cualquier lugar es mi casa si eres tú quien abre la puerta" un mensaje precioso que pertenece a Elvira Sastre y que la periodista ha lucido con un jersey de punto ancho en tono naranja y un jeans ancho. Además, Sara ha optado por ponerse un sombrero negro para darle a este look un toque más sofisticado.



Estamos encantados de ver a la periodista lucir de nuevo una sonrisa y es que por mucho que hayan sido unos meses complicados para ella, está claro que lo que más quiere en este mundo es que no se rompa el bienestar familiar y por eso, sigue teniendo una buena relación con Iker Casillas, pero ya por separado.