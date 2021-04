Rocío Carrasco recibe la llamada que nunca se hubiera esperado, la de Fidel Albiac

01/01/1970 El espectáculo "Punto de partida" regresa con una nueva temporada al Gran Teatro Bankia Príncipe Pío Punto de partida obra teatro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 22 (CHANCE)



Aunque el actual marido de Rocío Carrasco ha evitado entrar en el circo mediático por todos los medios, en esta ocasión Fidel Albiac sí que ha participado en la entrevista televisiva más complicada de su mujer en la que se sitúa como una mujer maltratada. "No estoy viéndolo, me produce tanto dolor y daño verla y volver a repetir el mismo testimonio... llamo para darle mi apoyo público, que no se si hace falta o no. Apoyo también a toda persona que se ha visto en esta circunstancia, ella tine la suerte o la desgracia de estar ahí, pero cuantas personas no tienen esa oportunidad".Reconociendo que para él también están siendo muy complicados estos días, Fidel explica cómo está viviendo la emisión de los episodios de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "Ella trata de que no se le note pero eso lo han utilizado en contra. El dolor es verlo todo comprimido y seguido, te das cuenta de lo que ha sucedido y dices, cómo se ha podido soportar tanto tiempo este daño. Muchas veces me levanto y no sigo viéndolo".Saliendo en defensa de su marido, Rocío explica qué es lo que ha intentado hacer Antonio David con la figura de Fidel Albiac: "La otra persosa ha hecho el efecto espejo, todo lo que él me ha hecho a mí se lo ha plasmado públicamente a él. Él está ejerciendo maltrato con mis hijos, con la persona que está conmigo, con mi madre, mi familia... para cualquier persona que esté al lado mía. Con él no ha podido pero es otra forma de maltrato" reivindicaba Rocío visiblemente emocionada. Finalmente la protagonista de la noche despedía a su marido con un bonito mensaje que pone de manifiesto que su matrimonio está por encima de todo: "Te quiero mucho, mucho, mucho. Ahora nos vemos".