River Plate amenaza con aguar la fiesta al Fluminense

En la imagen, Gonzalo Montiel de River. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Río de Janeiro, 21 abr (EFE).- Después de ocho años de ausencia, el Fluminense de Río de Janeiro regresa este jueves a la Copa Libertadores con un duelo por todo lo alto ante el River Plate argentino, uno de los favoritos al título y que se ha acostumbrado a sacar buenos resultados en Brasil a las órdenes de Marcelo Gallardo.

El conjunto carioca, que no participaba en la máxima competición de fútbol sudamericano desde 2013, llega a esta edición de 2021 con sus jugadores cargados de moral y dispuestos a "dar su vida" para sumar los primeros tres puntos en el estadio Maracaná.

"Sabemos que el favorito es River, no solo de nuestro grupo, sino de toda la competición. Pero somos conscientes de nuestra fuerza colectiva. Vamos a dar nuestra vida el jueves", manifestó el delantero brasileño Fred, uno de los ídolos locales a sus 37 años de edad.

Completan el difícil grupo D de la Libertadores dos equipos colombianos: Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe de Bogotá.

Fred apostó en rueda de prensa por tener "coraje y personalidad" para enfrentarse al potente equipo 'millonario', ganador cuatro veces del torneo -la última en 2018-, finalista en 2019 y semifinalista en 2020.

La afición del 'Flu' también ha puesto su granito de arena para motivar a la plantilla con un mosaico en las gradas vacías del Maracaná en el que se puede leer: "Equipo de guerreros".

A pesar de las dificultades económicas, el club ha conseguido reforzarse para esta temporada con las llegadas a bajo coste de los defensas Manoel y David Braz, y del centrocampista ecuatoriano Juan Cazares.

También ha contratado al delantero uruguayo Abel Hernández y al atacante argentino naturalizado paraguayo Raúl Bobadilla.

Por su parte, el cuadro de Buenos Aires no podrá jugar con el once de gala en Río de Janeiro.

El centrocampista colombiano Jorge Carrascal y defensa paraguayo Robert Rojas se perderán el debut en el Maracaná por sanciones que arrastran de las semifinales de la Libertadores de 2020 ante el Palmeiras, que a la postre fue campeón.

También será baja segura el zaguero Javier Pinola por una fractura en el brazo y son duda Matías Suárez y Agustín Palavecino, quienes se recuperan de diversas molestias, aunque todo apunta a que podrán estar disponibles el jueves.

Desde que Gallardo asumió el banquillo de River, el conjunto 'millonario' ha jugado siete veces en territorio brasileño por la Libertadores con un excelente balance de tres victorias, tres empates y una sola derrota, la sufrida en 2016 en la fase de grupos ante el Sao Paulo.

El último de los triunfos fue, sin embargo, bastante amargo, pues ganó 0-2 en casa del Palmeiras en la vuelta de las semifinales de 2020, resultado que fue insuficiente para remontar el 0-3 que encajó en el partido de ida.

Otro mal recuerdo contra equipos brasileños fue en la final de 2019, en Lima, en la que el Flamengo remontó en los últimos minutos y dejó a River con la miel en los labios.

Los pupilos de Gallardo tendrán ahora la oportunidad de presentar su candidatura al título de este año en el legendario Maracaná y dar continuidad al buen momento de forma mostrado en la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

-Alineaciones probables:

.Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egidio; Martinelli, Wellington, Yago Felipe; Nené, Kayky y Fred.

Entrenador: Roger Machado.

.River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Jonatan Maidana (o Héctor Martínez), Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Lucas Beltrán, Santos Borré y Julián Álvarez.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Árbitro: el chileno Roberto Tobar, auxiliado por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Rios.

Estadio: Maracaná, en Río de Janeiro.

Hora: 19.00 hora local (22.00 GMT).