Rey Felipe.- El Rey reivindica la cooperación iberoamericana y apuesta por "hacer todavía más" con "iniciativas concretas"

21/04/2021 XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Andorra la Vella (Andorra).



Don Felipe recalca que España siempre estará del lado de Iberoamérica "en lo que se nos requiera"



SOLDEU (ANDORRA), 21 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo)



El Rey Felipe VI ha reivindicado este miércoles los logros alcanzados en los 30 años de Cumbres Iberoamericanas, poniendo en valor el sistema de cooperación "único en el mundo" creado entre los 22 países iberoamericanos, y ha apostado por "hacer todavía más" en el futuro, aumentando la solidaridad mediante "iniciativas concretas" como las que saldrán de esta Cumbre, reiterando que España estará siempre del lado de sus socios del otro lado del Atlántico.



En su intervención en el pleno de la XXVII Cumbre Iberoamericana en Andorra, Don Felipe ha reconocido que el último año ha sido "un periodo de dolorosas pérdidas de vidas humanas, de dificultades e inquietudes" pero igualmente "un momento para la solidaridad, para el coraje, para el ejemplo y la voluntad de salir adelante".



En los 30 años de cumbres, ha destacado el monarca, "tal vez sea este el periodo de tiempo en que nuestros países han colaborado de la forma más estrecha, intensa y cotidiana".



"Esta cooperación reforzada es lo que significa, y debe representar, la Comunidad Iberoamericana", ha defendido, resaltando la "solidaridad mutua" que se ha producido durante la pandemia, en la que "los españoles residentes en otros países iberoamericanos han sido atendidos en sus sistemas sanitarios, como los de esos países lo han sido y lo son en el nuestro".



TABLA DE SALVACIÓN LOS UNOS DE LOS OTROS



No obstante, esta solidaridad no es nada nuevo, ha destacado, sino que en las últimas décadas en ambos lados del Atlántico se han producido "crisis económicas y financieras que han tenido importantes consecuencias sociales y migratorias" y en las que "hemos sido la tabla de salvación los unos de los otros".



En este proceso, ha incidido Don Felipe, "las corrientes migratorias generadas han tenido el efecto de que nos conozcamos mejor y de hermanarnos más, sobre todo en los momentos más difíciles, reforzando nuestra Comunidad Iberoamericana".



En opinión del monarca, los países iberoamericanos aún tienen que aumentar su solidaridad mediante "iniciativas concretas" como las que saldrán de esta cumbre y "juntos tenemos que hacer todavía más".



A este respecto, y en alusión a la declaración que suscribirán al término de la cumbre los 22 países, ha resaltado que recoge algunos de los principios "en el corazón del proyecto iberoamericano", como al solidaridad, el servicio a la ciudadanía con la "voluntad de ser útiles a nuestros ciudadanos, proporcionando soluciones en tiempos de incertidumbre", o "el convencimiento de que necesitamos economías fuertes, modernas y con respuestas creativas y comprometidas con los retos del medioambiente y el cambio climático".



LOGROS DE 30 AÑOS DE CUMBRES



Asimismo, ha aprovechado su intervención para poner en valor el "camino" recorrido desde Guadalajara, en México, donde hace 30 años se dio el pistoletazo a las cumbres iberoamericanas.



"Muchos han sido los logros de los que sentirnos orgullosos", ha resaltado, incidiendo en que "juntos hemos conseguido poner en marcha un sistema de cooperación iberoamericano, único en el mundo, flexible, horizontal, basado en la solidaridad y sujeto a una rigurosa planificación aprobada por nuestros 22 países".



"No debemos dejar pasar este aniversario sin hacer una reflexión conjunta sobre lo conseguido hasta ahora, sobre los retos futuros y la mejor manera de abordarlos", ha insistido Felipe VI.



Asimismo, ha mencionado varias efemérides que se celebrarán este año, como el Bicentenario de las Independencias de los países centroamericanos, México y Perú --"hechos históricos constituyentes de nuestras naciones hermanas de América, pero también parte integral y muy relevante de la Historia de España"-- o el 30 aniversario del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).



Para el Rey, "estas efemérides son una ocasión adecuada para renovar el apoyo de España a la búsqueda de consensos y soluciones, y a la integración regional americana". "Siempre estaremos al lado de nuestros países hermanos de América, en lo que se nos requiera, para respaldar sus esfuerzos por mejorar la vida, bienestar y salud de sus poblaciones", ha recalcado.



Así las cosas, ha dejado claro que España quiere "ser parte de ese ejercicio de conmemoración, rememorar el pasado y, sobre todo, compartir proyectos y retos de futuro, conscientes de nuestra capacidad y del potencial que juntos representamos".



RECONOCIMIENTO A LOS ESFUERZOS EN ESPAÑA FRENTE A LA PANDEMIA



En otro orden de cosas, el Rey ha aprovechado para resaltar que el "extraordinario esfuerzo del personal sanitario se unió al de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, universidades, empresas, ONG, sociedad civil y otras instancias".



Todos ellos, ha subrayado, "han dado lo mejor de sí mismos en los momentos más delicados y de mayor incertidumbre" y "día a día, continúan aportando, con un gran sentido del deber y vocación de servicio, todo su saber y su trabajo en estas circunstancias".



Como ya hiciera la víspera, el Rey ha elogiado a Andorra por haber organizado la cumbre en un contexto tan complicado y ha confiado en que la próxima cita, que acogerá a finales de 2022 República Dominicana, "podamos ya todos reunirnos presencialmente".



"República Dominicana y todas las demás naciones hermanas pueden contar siempre con la firme voluntad de España de proyectarnos juntos todos los iberoamericanos hacia un futuro cada vez más prometedor", ha remachado.