Rendimientos bonos Tesoro suben, mercado atento a subasta deuda a 20 años

Por Kate Duguid

NUEVA YORK, 21 abr (Reuters) - Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subían el miércoles en línea con una leve alza en Wall Street, cotizando dentro de un rango que los analistas esperan que persista hasta la publicación de datos de la próxima semana y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

* Se han divulgado pocos datos esta semana y los retornos se han negociado dentro de rangos ajustados. La rentabilidad del papel de referencia a 10 años ha descendido desde que alcanzó un máximo de 1,776% el 30 de marzo, y esta semana se ha mantenido dentro de un rango de entre 1,552% y 1,633%. El miércoles cotizaba en 1,570%, un avance de 0,8 puntos básicos.

* El retorno a dos años permanecía anclado, lo que llevaba a la curva de rendimiento entre la deuda a dos y 10 años, a avanzar modestamente a 141,5 puntos básicos desde 140,8 puntos en la víspera. El índice S&P 500 de Wall Street ascendía un 0,32%.

* "No está pasando mucho. Los últimos días no se han divulgado datos. Nos hemos estado consolidando en torno a estos niveles. El próximo punto de datos importante será la Fed. Pero, de nuevo, no esperamos mucho en la forma de señales sobre política monetaria en la reunión de la próxima semana", dijo Subadra Rajappa, jefe de estrategia de tipos de Estados Unidos en Societe Generale.

* El Comité Federal de Mercado Abierto se reunirá del 27 al 28 de abril y no se espera que haga ningún ajuste significativo a la política monetaria.

* Más tarde el miércoles, el Departamento del Tesoro venderá 24.000 millones de dólares en bonos a 20 años. Si bien ha habido una mejora en la demanda de nueva deuda del Tesoro este mes y en marzo, las subastas de deuda a 20 años han estado plagadas de una débil demanda desde que el vencimiento se reintrodujo en el mercado en 2020. (Reporte de Kate Duguid, Editado en Español por Manuel Farías)