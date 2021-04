Recuerdan el valor inherente de la biodiversidad en el Día de la Tierra

Diversas organizaciones ecologistas recuerdan este jueves el valor “inherente” de la biodiversidad al alertar sobre la crisis ecológica actual así como la falta de ambición política con motivo de la celebración cada 22 de abril del Día de la Tierra. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Madrid, 22 abr (EFE).- Diversas organizaciones ecologistas recuerdan este jueves el valor “inherente” de la biodiversidad al alertar sobre la crisis ecológica actual así como la falta de ambición política con motivo de la celebración cada 22 de abril del Día de la Tierra.

La organización decana en España, SEO/BirdLife informa que la biodiversidad genera más de 141 millones de euros en beneficios al año equivalente al doble del valor del PIB, según el estudio ‘The Biodiversity Imperative for Busines’.

El informe desarrollado por SEO/BirdLife de Alemania responde a cuestiones sobre el papel de la biodiversidad para el bienestar humano, el valor económico que aporta así como las causas fundamentales de la pérdida de biodiversidad y el modo de detenerla.

La ONG reitera, en un comunicado, que la biodiversidad proporciona un “valor inherente” ya que una naturaleza sana posee un “enorme valor intrínseco y merece ser protegida por su propio bien y por las generaciones futuras”.

Así, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife Asunción Ruiz, afirma que “necesitamos un nuevo rumbo en la aplicación de políticas y reglas financieras para poder construir un nuevo concepto de desarrollo y salir de la crisis ambiental y económica en la que nos encontramos”.

Para Ruiz, ese rumbo “solo pasa por contar con la naturaleza como parte imprescindible y mejor aliada” y pone de manifiesto que los ecosistemas prestan “valiosos servicios a los seres humanos” a través de suelo fértil, regulación del clima o recursos genéticos para uso medicinal.

Por su parte, Ecologistas en Acción insta a dar respuestas a las comunidades locales que “ya llevan décadas enfrentando los efectos de la crisis ecológicas” y considera que los líderes mundiales deben centrarse en resolver “la falta de ambición política que ellos mismos ratificarán en la Cumbre de Glasgow”.

Para la organización, las medidas puestas en marcha hasta la fecha son “claramente insuficientes” y que los compromisos solo podrán llegar a través de un “drástico descenso de las emisiones y del consumo” al limitar, además, el comercio de vida silvestre, la ganadería y agricultura industriales o el consumo “insostenible”.

En el caso de España, advierte, la planificación energética “no cumple con las indicaciones científicas” junto a unas políticas de prevención de pérdida de biodiversidad que “brillan por su ausencia”.

Por otro lado, Amigos de la Tierra reclama al Gobierno una Ley de Residuos y suelos contaminados transformadora para responder así a la “alarmante situación de los residuos en España” y destaca que este problema es un síntoma más de la “emergencia eco-social” actual.

La organización además pide medidas efectivas para detener la gestión “nefasta” de los residuos desarrollada durante los últimos años, ya que España está “a la cola de la gestión de residuos en Europa” tanto en reciclaje como en separación en origen, el tratamiento de la materia orgánica o la promoción de la reutilización y reparación.

Alianza por la Solidaridad-ActionAid, por su parte, denuncia la falta de compromiso de los países de América Latina y el Caribe con el acuerdo internacional Escazú, auspiciado por Naciones Unidas, con el objeto de garantizar un entorno seguro a personas y grupos defensores de derechos humanos y ambientales.

El acuerdo solo ha sido ratificado por 12 de los 46 países y territorios de la región entre los que destacan “Brasil, Guatemala, Colombia, Honduras o Venezuela”.

Alianza por la Solidaridad-ActionAid recuerda que durante el año 2020 fueron asesinadas 331 personas defensoras de derechos humanos y el 69 % estaban implicadas en la defensa de la tierra y los recursos naturales.

Además, el movimiento The Climate Reality Project trata de concienciar en el Día de la Tierra sobre la importancia de proteger el planeta, conservar la biodiversidad y los recursos naturales, así como reducir el impacto en el medioambiente frente a la forma de producción y consumo.

En el caso de no cambiar este modelo, alerta, “seremos testigos no solo de una sexta extinción masiva sino de catástrofes ambientales sin precedentes”.