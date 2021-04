Raquel Mosquera, sus familiares muy preocupados y culpabilizan a Rocío Carrasco de su mal

14/06/2018 RAQUEL MOSQUERA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 21 (CHANCE)



Raquel Mosquera permanece ingresada tras su brote psicótico y sus familiares están muy preocupados por ella. El servicio médico que atienda a la que fuera la mujer de Pedro Carrasco le ha subido la dosis de su tratamiento y poco a poco se va recuperando, pero los familiares aseguran que hay un por qué de esta situación por la que está pasando la protagonista.



Tanto es así que los familiares le han desvelado en exclusiva a la revista Diez Minutos que se plantea tomar medidas contra Rocío Carrasco por un supuesto maltrato psicológico contra ella. La revista publica este miércoles en sus páginas esta información que supone un nuevo revés en la polémica que hay servida con la vida de la hija de Rocío Jurado.



Recordemos que Raquel Mosquera atendía a las cámaras de Europa Press hace unas semanas y les informaba en las puertas de su casa de la delicada acusación que había hecho Rocío Flores en su testimonio asegurando que Pedro Carrasco iba haciendo 'eses' en la carretera por culpa de ella y no por discutir con ella. Así mismo, la peluquera desmentía estas declaraciones y confirmaba que el boxeador no se hablaba con su hija cuando falleció.



Mucho se ha hablado en los medios de comunicación estos días sobre lo peligroso que era acusar a Rocío Carrasco de este brote psicótico por el que permanece ingresada en el hospital. Parece que los familiares de la peluquera todavía no han tomado una decisión, pero lo que tienen claro es que quieren limpiar la imagen pública de Raquel tras estos ataques expuestos en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.