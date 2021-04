Proyecto de Superliga europea está 'en stand-by', dice Florentino Pérez

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y uno de los principales promotores del proyecto, admitió que la Superliga europea está "en stand-by", en una entrevista concedida al programa de radio 'El Larguero' de la Cadena SER.

"El proyecto está en stand-by. Estamos todos juntos, reflexionando sobre el futuro", aseguró Pérez, quien insistió en la necesidad de generar más ingresos porque "hay que salvar al fútbol", muy afectado económicamente por la pandemia del covid.

"La sociedad (que se creó para organizar el torneo) existe", insistió el mandatario, pese a que "la mitad se ha ido", en referencia a los seis clubes ingleses que formaban parte del proyecto y que el martes anunciaron su salida sin que se hubiesen cumplido 48 horas después de anunciarse la iniciativa.

"Había alguien entre los seis equipos ingleses que no tenía mucho interés en la Superliga y eso empezó a contagiar a los otros. Es un equipo que no estuvo convencido nunca", aseguró Pérez, sin revelar el nombre de ese club.

El mandatario recordó que los 12 clubes promotores "han firmado contratos" y que los que se salgan tendrán que hacer frente a indemnizaciones, sin precisar a cuánto ascienden las cláusulas de penalización.

"No se puede salir uno de la Superliga así como así", advirtió.

- "Acusados de matar al fútbol" -

Pérez, que admitió errores en la comunicación del proyecto, reconoció también que no se esperaba una oposición tan grande.

"Nunca he visto tanta agresividad, era algo orquestado. Nos ha sorprendido a todos. Cuando damos la noticia pedimos ver al presidente de UEFA y FIFA. Ni nos han contestado. En 20 años no he visto esta agresividad en mi vida. Amenazas, insultos, como si hubiéramos matado al fútbol", denunció en referencia a las amenazas de las instancias futbolísticas si el proyecto salía adelante.

Pérez sí negó que Juventus y Milan hayan abandonado el proyecto. "No se han ido. Estamos todos juntos, viendo de qué manera podamos generar ese dinero con el acuerdo con JP Morgan", el fondo de inversión estadounidense que financiaba la creación del torneo.

Para Pérez, "sería un pecado que este formato no lo consideráramos (...) La UEFA está hablando para el 2024, que no sé dónde estaremos. El nuevo formato de Champions no hay quien lo entienda".

El presidente blanco insistió en la necesidad de generar más ingresos porque con la pandemia del covid "perdimos la pasada temporada entre los 12 (promotores de la Superliga) 600 millones (de euros) y no sabemos cuánto va a durar (...) los clubes vamos a perder más de 2.000 millones".

Y frente a los que acusan el proyecto por favorecer a los clubes más poderosos, Pérez contestó: "El fútbol es una pirámide. Si hay dinero arriba, va bajando. Si arriba no juega Federer contra Nadal... para ver a Nadal contra el número 80 la gente no lo compra".

Y reiteró: "Tenemos que hacer partidos competitivos. Cuanto mejor sean los equipos, más pagan las televisiones".

"Vamos a seguir trabajando en esta Superliga (...) Si no sale este saldrá otro más adelante", aventuró.

