Protege, hidrata y rejuvenece tu piel con la gama de solares más respetuosa con el medio ambiente

A todos nos gusta tomar el sol y coger esa tonalidad de color que tanto deseamos en los meses de invierno, pero muchos pecamos de hacerlo los primeros días de la época estival sin protección, algo que resulta muy negativo para nuestra salud. Además, debemos entender que no solo debemos protegernos en verano, lo ideal sería durante todo el año para cuidar nuestra piel y beneficiarnos de esa vitamina D que nos aporta el sol.



Tan importante es la protección previa ante el sol, como la posterior. Clarins nos presenta 10 nuevas fórmulas protectoras SPF 30 y 50+ y 2 tratamientos para después del sol. Con ellos encontraremos nuestra piel cuidada, firme, preservaremos la juventud y tendremos una protección óptima con los efectos nocivos de los rayos UVA y UVB.



Para el rostro tenemos dos protectores solares SPF 30: 'Crème Solaire Toucher Sec' y 'Gel-en-Huile Solaire Invisible', un fluido solar mineral que resulta ser antioxidante para las zonas sensibles o muy expuestas al sol y el 'Compact Solaire Mineral' con el que no solo te protegerás de los efectos nocivos del sol y los radicales libres, sino que mostraras una piel aterciopelada y uniforme. Si prefieres una SPF 50 +, la marca te muestra 'Crème Solaire Toucher Sec'.



Para el cuerpo, igual de importante que el rostro, tenemos dos protectores en crema con SPF 30, 'Crème Solaire' y 'Gel-en-Huile Solaire'. Si por el contrario eres más de aceites, Clarins te presenta 'Huile-en Brume Solaire' con el que lucirás una piel hidratada, protegida y perfecta para la exposición al sol. También con SPF 50, en crema 'Crème Solaire' y en spray 'Lait-en-Spray Solaire'.



Y como veníamos comentado, para después del sol es muy importante que nos tratemos la piel para evitar irritaciones. Por ello, Clarins cuenta con dos productos, 'Gelée Rafraîchissante Après Soleil' y 'Baume Apaisant Après Soleil' para el rostro y el cuerpo que nos aportará hidratación, además de calmar nuestro cuerpo después de las horas de exposición. Con ellos conseguirás una piel fresca y reconfortada con extractos de plantas antirradicales libres.



Estos nuevos tratamientos solares de Clarins nos proporciona a nuestra piel una multi-protección que preserva la juventud en nuestro rostro, protege la dermis y lucha contra la deshidratación.



Cada año, miles de toneladas de protectores solares son vertidos al mar. Clarins está muy concienciado con el efecto de su línea solar en el ecosistema marino y para ello acudió a expertos para limitar el impacto. Después de haber realizado rigurosas pruebas en los Laboratorios Clarins, pueden afirmar que su nueva gama solar no tiene ningún impacto negativo en los corales y por tanto, respetan la piel y los corales marinos.