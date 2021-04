Portaltic.-Polaroid presenta su cámara analógica instantánea más pequeña, Polaroid Go

21/04/2021 Polaroid Go. Polaroid ha presentado su cámara más pequeña hasta la fecha, Polaroid Go, un equipo analógico e instantáneo que se inspira en el diseño de la Polaroid original pero que incluye funciones actualizadas para las nuevas generaciones. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA POLAROID



Polaroid Go está disponible en color blanco. Ha sido diseñada como un accesorio para llevar a cualquier parte, como ha indicado la compañía en un comunicado, y una muestra de ellos son sus dimensiones: 10,5cm de largo, 8,3cm de ancho y 6,1cm de alto.



La nueva cámara se apoya en la icónica estética del diseño de Polaroid, pero actualizada para las nuevas generaciones, e incluye novedades como un espejo selfi, un autodisparador, una batería de mayor duración, un flash dinámico, doble exposición y accesorios de viaje.



El lanzamiento de la cámara Polaroid Go va acompañado de la película Go, que reimagina el clásico formato cuadrado de Polaroid en la película analógica más pequeña que la marca haya producido.



Polaroid Go (119,99 euros) está disponible en preventa desde el 20 de abril y se pondrá a la venta el 27 de abril en polaroid.com/go.