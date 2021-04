Portaltic.-HMD Global trae los nuevos Nokia X, G y C a España apostando por un enfoque sostenible

21/04/2021 Nokia X10 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HMD



HMD Global, la compañía responsable de la marca Nokia, ha presentado en España sus novedades en el catálogo de móviles Nokia, que se venderán en el mes de mayo y que llegan junto a su nueva propuesta de sostenibilidad, centrada en la supresión del cargador, la durabilidad y las actualizaciones de hasta tres años.



HMD presentó a principios de abril su nueva familia de dispositivos Nokia, tres nuevas líneas distintas, X, G y C, una nueva nomenclatura que va desde la gama de entrada, hasta gamas medias e incluso con soporte para 5G, respectivamente, pero todos ellos con una estrategia centrada en la durabilidad.



"Los móviles de Nokia están diseñados para durar en el tiempo", ha asegurado el vicepresidente de Europa del Sur de HMD Global, Alberto Matrone, en un encuentro con la prensa española al que ha asistido Europa Press.



HMD espera que los clientes que compren ahora móviles de la última gama de Nokia puedan seguir usándolos en 2024 y sigan teniendo actualizaciones de sistema hasta entonces en algunos casos, y de seguridad, en todos.



Con el eslogan 'love it, trust it, keep it', la marca finlandesa ha presentado su nueva estrategia para el mercado español centrada en la sostenibilidad, con la que ha manifestado su compromiso con el medioambiente a través de la durabilidad de sus móviles.



SERIES NOKIA X, DISPONIBLE EN MAYO



HMD ha anunciado que un total de cinco modelos de teléfonos móviles de las nuevas series Nokia C, G y X estarán disponibles en España a lo largo del mes de mayo.



Según la empresa, su compromiso con medioambiental queda representado especialmente por la serie X, compuesta por los modelos Nokia X10 y X20, con características como el chip Snapdragon 480 5G de Qualcomm. "Queremos dar accesibilidad a los dispositivos 5G en todo el mundo", ha asegurado Matrone.



La serie X usa Android con la interfaz pura Android One y cuenta con tres años de actualizaciones de sistema operativo para llegar hasta a Android 14, uno más que el resto de la gama, así como tres años de parches mensuales de seguridad y tres años de garantía.



La apuesta de HMD también contempla la eliminación del cargador en los paquetes, manteniendo solo el cable, para reducir los residuos electrónicos y ahorrar espacio en la caja. El cargador puede comprarse en la web si el usuario lo necesita, y el dinero se dona a la fundación finlandesa ClearRivers, que limpia los océanos de plásticos.



El cargador se elimina en la serie X solamente, pero "la idea es ir adaptándolo" a nuevos terminales de gama media y de entrada de las series G y C, según la marca. Habrá distintos modelos de cargador para elegir, en torno a los 15 o 25 euros según tenga carga rápida o no, y estará disponible también en la tienda 'online'.



La carcasa de esta gama de dispositivos es ecológica, con un diseño compostable para evitar residuos que además evita roturas. Con todo ello busca que la vida útil de los dispositivos pase de los dos años actuales a tres tanto para usuarios profesionales como particulares.



HMD ha asegurado que "las empresas están respondiendo muy bien" a su propuesta de actualizaciones y durabilidad, y ha recordado que todos sus dispositivos cuentan con la certificación Android Enterprise Recommended.



Nokia X10 es el modelo básico de la gama X, con soporte para 5G mediante el uso del chip Snapdragon 480 5G, que además de una configuración cuádruple de cámara, destaca por su diseño metálico resistente a golpes y caídas.



Nokia X20, por su parte, sube las prestaciones de la gama X con funciones como 'dual sight' para activar las cámaras delantera y trasera en vídeo, dando la opción de usar también ahora los diferentes sensores de la cámara trasera (principal, gran angular, macro...) en vídeo.



El nuevo X10 de Nokia estará disponible en España en una configuración de 4GB de RAM y almacenamiento interno de 128GB, por un precio de 329 euros, mientras que en el caso de Nokia X20, la versión con 6+128GB costará 379 euros.



NOKIA C Y G



Entre el resto de modelos, la serie C de Nokia de gama de entrada funciona con el sistema operativo para dispositivos básicos Android Go, y se dirige especialmente a las personas que usaban móviles no inteligentes. Esta serie tendrá dos años de parches de seguridad trimestrales.



Nokia C20 cuenta con cámara delantera y trasera con 'flash' en ambos casos, y una pantalla de 6,5 pulgadas con batería de 3.000 mAh con autonomía para todo el día. Su configuración interna es de 2+32GB y se venderá en España por 132 euros también desde mayo.



En el caso de la serie G de Nokia, el sistema Android utiliza la versión Android One, con dos años de actualizaciones de sistema y tres años de parches mensuales de seguridad, así como un protector de pantalla incluido.



El primer dispositivo de esta gama en España es Nokia G10, con un diseño nórdico con acabados metálicos y batería de 5.000 mAh que proporciona hasta tres días de autonomía. El sensor de huellas se ubica en el lateral, y se incorpora botón físico para activar el Asistente de Google.



A este modelo se suma Nokia G20, que mejora algunas características con cuatro cámaras traseras con lente principal de 48MP y batería también de 5.000 mAh.



Nokia G10 se venderá en España desde 159 euros en su configuración de 4+64GB, mientras que el modelo G20, también de 4+64GB, tendrá un precio de 179 euros.