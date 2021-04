Policía detiene a la presidenta de Asociación de Madres de Abril de Nicaragua

El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Daniel Ortega, debido a que respondió con la fuerza. EFE/Jorge Torres

Managua, 20 abr (EFE).- La denominada Asociación Madres de Abril (AMA) de Nicaragua, integrada por madres y familiares de las víctimas de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron hace tres años, denunció este martes que la Policía Nacional detuvo a su presidenta Francys Valdivia Machado.

"Denunciamos el secuestro en Estelí (norte de Nicaragua) por parte de la Policía Nacional de Francys Valdivia Machado, presidenta de la AMA y las siguientes personas: Stephanie Martínez, Marcos Silva y Ana Rivera", señaló esa organización en un tuit.

La AMA publicó un video en el que una decena de policías, incluyendo antidisturbios, detienen a la fuerza a un grupo de personas, principalmente mujeres, en una calle de la ciudad de Estelí, 149 kilómetros al norte de Managua, y los montan en la tina de una patrulla.

"Malditos", "Asesinos", "Suéltenlos malditos, asesinos", gritaba desesperada a los policías la mujer que grabó el video, que también denunció que los agentes también se querían llevar detenida a "doña Francisca", la madre de Valdivia Machado.

"¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos! ¡BASTA YA DE REPRESIÓN!, demandó la AMA en el tuit en el que acompañó el video.

Efe ha intentado conocer la versión de la Policía Nacional sobre esa detención, pero esta no ha sido posible.

DETENIDA A TRES AÑOS DE MUERTE DE SU HERMANO

La presidenta de AMA es hermana del universitario Franco Valdivia, quien murió de un disparo un 20 de abril de 2018 frente a la Alcaldía de Estelí, administrada por los sandinistas.

La familia del universitario, que estudiaba tercer año de derecho y dejó en la orfandad a una niña de 7 años, ha denunciado que tres años después no hay nadie detenido, procesado, ni condenado por su muerte.

Según el abogado y militar retirado Francisco Ortega y que participó en una autopsia, el joven recibió un disparo certero de "alguien que sabía disparar muy bien".

"El disparo, en el caso de Franco, fue un único disparo certero en la ceja izquierda", explicó entonces Ortega, un abogado con especialidad en medicina forense que fue contratado por la familia de Valdivia.

Asimismo, sostuvo que los disparos fueron hechos por alguien que sabía disparar muy bien, porque no son disparos de advertencia, ni de herir, ni de inmovilización, sino de "disparos a matar".

ABRAO: TERRORISMO DE ESTADO EN NICARAGUA

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Paulo Abrao, quien presenció las manifestaciones en abril de 2018, condenó en un tuit la detención de la presidenta de la AMA.

"El Terrorismo de Estado en #Nicaragua ha secuestrado (a) la presidenta de la Asociación Madres de Abril @FrancysValdivia y otras personas. La @MadresDeAbril congrega a las madres y familiares de las víctimas fatales de la represión. ¡Exigimos su inmediata libertad!", expuso Abrao.

El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Daniel Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó que ha recibido decenas de denuncias sobre "asedio y hostigamiento policial contra expresos políticos" en la última semana.

En tanto, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció este martes una "escalada de violencia" en Nicaragua en el contexto de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde hace tres años. EFE

lfp/laa