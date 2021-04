Piden a Biden que condicione la relación con Cuba a una amnistía de presos políticos

En la imagen, la opositora cubana Rosa María Payá, hija del desaparecido líder opositor Oswaldo Payá. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Miami, 20 abr (EFE).- Más de dos centenares de intelectuales, artistas, escritores y líderes cubano-estadounidenses pidieron este martes al presidente de EE.UU., Joe Biden, que condicione su política hacia Cuba a una "amnistía general de todos los presos políticos" en la isla.

En la carta dirigida al demócrata Biden, un grupo de activistas de derechos humanos, empresarios, periodistas, religiosos y académicos de origen cubano exhortan al mandatario a frenar cualquier nueva política hacia Cuba hasta que no se constaten claras reformas.

La petición anima además a Biden a que presione a La Habana para que elimine "las restricciones de distribución de ayuda humanitaria por parte de organismos internacionales y cubano-estadounidenses a los cubanos necesitados".

Plantea la carta cinco puntos y condiciones medulares que La Habana debería cumplir para que se produzca un cambio en la relación de Estados Unidos con Cuba, entre estos la retirada, por parte del Gobierno cubano, de sus tropas desplazadas en Venezuela.

Asimismo, La Habana debe entregar a Estados Unidos a los "prófugos de las justicia y terroristas a los que ha dado refugio en la isla y son responsables de la muerte de ciudadanos estadounidenses".

El quinto punto se refiere a un asunto muy sensible para la población cubana, el envío de remesa.

Según el grupo de firmantes, La Habana debe "permitir" que la remesas enviadas por cubano-estadounidenses a sus familiares en la isla "sean recibidas en dólares estadounidenses", de modo que "puedan adquirir bienes y servicios como mejor les parezca".

Finalmente, el grupo agradece a Biden su "preocupación personal por el bienestar del pueblo cubano en medio de la represión, la crisis económica y la pandemia".

Entre los firmantes de la carta se encuentran el opositor cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer, la opositora Rosa María Paya, hija del desaparecido líder opositor Oswaldo Payá; el sacerdote José Conrado Rodríguez Alegre, de la parroquia de San Francisco de Paula; los exembajadores Everett Briggs, Ott J. Reich y Armando Valladares.

Firman también Kristina Arriga, exvicepresidenta de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EE.UU; el músico Paquito D'Rivera, los ex presos políticos Basilio Guzmán y Ernesto Díaz Rodríguez, que cumplieron condenas de 22 años en la cárceles cubanas.