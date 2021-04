Perú.- Keiko Fujimori rechaza las críticas de Evo Morales y le pide "no meterse en su país"

25/11/2020 La líder del partido peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori POLITICA EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori ha rechazado los comentarios vertidos por el expresidente boliviano Evo Morales y le ha pedido que "no se meta en su país".



En una serie de declaraciones, ha lamentado lo que considera unas palabras desafortunadas por parte de Morales en relación con el proceso electoral que se está celebrando en Perú.



Así, la candidata de Fuerza Popular ha criticado el respaldo mostrado por Evo a la candidatura de Pedro Castillo, que se hizo con la victoria en la primera vuelta de los comicios.



Fujimori ha indicado que no se trata de la única ocasión en que el exmandatario comenta los resultados electorales. "El día de la elección dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y había ganado en Perú. Quiero decirle claramente al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, fuera del Perú", ha afirmado, según declaraciones de la emisora RPP.



"Nosotros los peruanos no aceptaremos su ideología, el socialismo del siglo XXI, le decimos fuera al comunismo, fuera a (Nicolás) Maduro, fuera a Lula (da Silva)", ha insistido.



Morales había respaldado la candidatura de Castillo y había manifestado que el peruano tiene "un programa similar" al del país vecino. En su cuenta de Twitter ha expresado su admiración por el candidato y ha señalado que su programa se basa también en "la revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una Asamblea Constituyente, en beneficio del pueblo para que haya justicia social".



"Los movimientos sociales e indígenas de América Latina y Caribe nos caracterizamos no solo por luchar y movilizarnos por nuestras reivindicaciones sino también por implementar cambios estructurales. Éxitos a Pedro Castillo que propone un cambio en Perú", ha afirmado.



Por otra parte, Fujimori ha reiterado que espera que la Justicia resuelva cuanto antes la petición de su defensa para poder desplazarse por el país para poder así participar en un encuentro con la comunidad shipibo koniva, de Cantagallo.