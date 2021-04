Papa Francisco.- El Papa: "El dolor es peligroso si permanece cubierto, encerrado dentro de nosotros"

ROMA, 21 (EUROPA PRESS)



El Papa ha dedicado la catequesis de este miércoles a la oración y ha señalado que la Biblia educa al hombre para que "todo salga a la luz de la palabra" y para que nada de lo humano "sea excluido" tras señalar que el dolor es peligroso "si permanece cubierto" y "encerrado" en las personas.



"Ninguno de nosotros nace santo, y cuando estos sentimientos malos llaman a la puerta de nuestro corazón es necesario ser capaces de desactivarlos con la oración y con las palabras de Dios", ha señalado el Pontífice durante la audiencia general de este miércoles, que ha presidido desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, sin fieles y en presencia solo de los traductores por las medidas restrictivas ante la pandemia.



Francisco ha dejado claro que la Sagrada Escritura enseña a rezar "también con palabras a veces audaces". "Los escritores sagrados no quieren engañarnos sobre el hombre: saben que en su corazón albergan también sentimientos poco edificantes, incluso el odio", ha dicho.



De este modo, ha señalado que si delante de la violencia "no existieran las palabras" que logran "hacer inofensivos los malos sentimientos" y consiguen "canalizarlos para que no dañen, el mundo estaría completamente hundido".