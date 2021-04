Pacheta: "No he preparado el partido para empatar sino para ganar"

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, José Rojo. Efe/David Aguilar/Archivo

Huesca, 21 abr. (EFE).- José Rojo Martín "Pacheta", entrenador del Huesca, ha señalado que a pesar de que este jueves se enfrentan al líder de la clasificación, el Atlético de Madrid, no ha preparado el partido para empatar sino "para ganar".

"No sé preparar un partido para empatar y no vamos a regalar nada, aunque si al final un empate tiene que ser bueno lo daremos por bueno, pero antes de jugar vamos a intentar ganar porque muchas veces estamos cerca de hacerlo en los partidos", ha añadido en rueda de prensa telemática.

A este respecto, el técnico burgalés ha explicado que el Huesca es "un buen equipo de Primera división" y que irán a ganar a la capital de España. "Lo hemos preparado para ganar porque es el partido más importante que ahora tenemos".

Pacheta ha apuntado que el conjunto oscense ya se ha repuesto del duro golpe que supuso la derrota en la pasada jornada ante un rival directo por la permanencia como el Alavés.

"El equipo se ha recuperado y no me preocupa si estamos en descenso o fuera. Es algo anecdótico. Se lo digo siempre a los jugadores, lo realmente importante es que el 23 de mayo estemos fuera del descenso. Ahora estamos preparados para hacer un buen partido y esperamos hacer dar una gran versión", ha resaltado.

Para ello, el técnico del conjunto azulgrana quiere que el Atlético de Madrid "sufra" en el partido de este jueves.

"Es importante tener la portería a cero y tenemos que saber manejar el partido. Me obsesiona tener el control del encuentro y nuestro guión es hacerle incómodo el partido al Atlético y que sufra", ha dicho.

Sobre su rival ha comentado que es "un gran equipo, muy fuerte y que compite todos los días".

"Tienen un entrenador que así se lo inculca. Lleva nueve años en el cargo, algo a tener muy en cuenta. Es un equipo con la identidad muy clara y va a ser difícil y duro enfrentarnos a él", ha reconocido el técnico de los oscenses, que ha añadido que espera que sean capaces de hacer correr al rival y hacerle sufrir.