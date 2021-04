Natti Natasha y Becky G buscan repetir el éxito de “Sin Pijama”

Fotografía cedida por Nevarez Communications en la que se registró a las artistas Natti Natasha (i) y Becky G (d), quienes lanzaron este martes "Ram Pam Pam", que contó con la participación de Daddy Yankee en la composición y Prince Royce en el vídeo, su primer dueto desde que hace tres años hicieron historia en la música urbana con su éxito "Sin Pijama". EFE/Nevarez Communications/Ana Karyna Arrieche

Miami, 20 abr (EFE)- Las artistas Natti Natasha y Becky G lanzaron este martes “Ram Pam Pam”, que contó con la participación de Daddy Yankee en la composición y Prince Royce en el vídeo y es su primer dueto desde que hace tres años hicieron historia en la música urbana con su éxito “Sin Pijama”.

“Hace tres años Becky G y yo hicimos un tema que se convirtió en un himno para todas las mujeres. Hoy me llena de orgullo colaborar nuevamente con Becky G, a quien aprecio y admiro, y estoy segura que la vamos a volver a romper con este tema de empoderamiento perfecto para disfrutar entre amigas”, expresó Natti Natasha al presentar la canción.

“Las mujeres debemos unirnos y no competir unas con las otras. En la unión está la fuerza y así lo hemos demostrado”, agregó Becky G al subrayar la importancia de “colaborar entre mujeres en la industria de la música”.

“Ram Pam Pam” fue escrita por un equipo de estrellas del género. Además de Daddy Yankee y las intérpretes, participaron en la composición Justin Quiles, Elena Rose y Raphy Pina, el prometido de Natti Natasha, entre otros.

Se trata de un reguetón rápido y divertido, en el que las artistas despiden a los exnovios que las quieren de regreso.

Pero no solo son las dos estrellas de la música latina las que han vuelto a hacer mancuerna. El video de “Ram Pam Pam” fue dirigido por el venezolano Daniel Durán, quien también estuvo a cargo de “Sin Pijama”.

Como si eso fuera poco, Prince Royce vuelve a aparecer como actor, pero mientras que en “Sin Pijama” el vídeo parecía una visión del artista neoyorquino, esta vez representa al ex, que ya ha sido sustituido por otro mejor.

Pero en vez de ser una secuela de “Sin Pijama”, las artistas explicaron que la producción sigue la historia que comenzó con “Las nenas”, la canción anterior de Natti Natasha, en la que colaboró con Farina, Cazzu y la Duraca.

El vídeo de “Las nenas” termina con Natti Natasha subiendo a un auto con Becky G, y es justamente donde comienza el nuevo.