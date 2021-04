México.- México preparara 17 campamentos en la frontera sur para niños migrantes centroamericanos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de México prepara 17 campamentos en la frontera sur para atender el incremento de la llegada niños migrantes y sus familias, que cruzan el país con el objetivo de llegar a Estados Unidos.



Así lo ha avanzado este martes el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, tras una reunión en el Palacio Nacional encabezada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y en la que han participado gobernadores y áreas estratégica en la materia para definir un plan para abordar la migración.



Garduño ha indicado que el INM cederá algunas de sus instalaciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Familias (DIF) para gestionar estos albergues, según recoge el medio mexicano 'Milenio'.



En principio, se abrirán 17 campamentos en la frontera sur de Tabasco y Chiapas, si bien el plan podrá ampliarse a cinco albergues más ubicados en Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Baja California, con lo que se podría acoger hasta a 7.000 niños migrantes y los adultos que los acompañen, según ha explicado Garduño.



"México ha sido pionero en el refugio en el mundo hasta donde las posibilidades del país lo permitan y las leyes lo señalen", ha aseverado el director del INM, quien ha precisado que son en torno a 5.300 los menores migrantes que se encuentran en territorio mexicano actualmente, si bien son 24.000 personas las que se encuentran de manera irregular en el país ya que cada uno de los niños viene acompañado de al menos cinco personas, ha dicho.



No obstante, Garduño ha asegurado que el país no se encuentra sobrepasado por la crisis migratoria y ha indicado que también se reforzará la seguridad en los caminos que suelen seguir las bandas de traficantes.



Por otro lado, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez, ha anunciado que el Tren Maya participará en el plan para frenar la migración, para lo que esta negociando con las empresas contratista la contratación de centroamericanos.



El objetivo, según ha ahondado, es mejorar las condiciones de este grupo, si bien ha hecho hincapié en que aun se está "tratando de convencer a las empresas de que ayuden".



En el marco del encuentro, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha determinado también que se fortalecerá el trabajo del sector salud en la frontera sur.



"Tenemos nosotros una estrategia desde hace mucho tiempo, en lo que va del año pasado y este hemos otorgado cerca de 56.000 consultas médicas, se hacen también mucho diagnóstico para muchas veces mujeres embarazadas, por ejemplo. Entonces lo que se está planteando es fortalecer esa estrategia", ha remarcado, para aclarar que hasta el momento no se ha constatado que el flujo migratorio en la zona sea una fuente de contagios de coronavirus.



Precisamente, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido este martes de que la migración infantil en México se ha multiplicado por nueve, pasando de 380 a casi 3.500 en lo que va de año, y la mayoría de los menores, además, viajan solos.