Los ocho aspirantes al Óscar a mejor película

En un año en el que las salas de cine debieron cerrar debido a la pandemia de covid, ocho películas que llegaron a nuestras pantallas impresionaron a los votantes de la Academia lo suficiente como para competir por el mayor premio de Hollywood: el Óscar a mejor película.

Los éxitos de taquilla pueden estar ausentes, pero entre el grupo hay una variedad ecléctica de títulos: desde una espléndida oda de Netflix a la Edad de Oro de Tinseltown hasta un pequeño drama independiente sobre inmigrantes coreanos que se ganan la vida en las zonas rurales de Estados Unidos.

Las siguientes son las ocho cintas que compiten por el principal Óscar en la ceremonia del domingo:

- "The Father" -

Protagonizada por Anthony Hopkins y adaptada por el dramaturgo francés Florian Zeller de su propia obra teatral, "The Father" lleva a los espectadores a un viaje aterrador por la demencia.

La película está ambientada en un apartamento de Londres, donde el enfermo y obstinado padre Anthony (Hopkins) despide a su último cuidador, obligando a su hija Anne (Olivia Colman) a buscar un reemplazo antes de su partida a París.

Elogiada en su estreno en Sundance en enero de 2020, la cinta cosechó muchos admiradores, en particular por la actuación de Hopkins, aunque no es de las favoritas para obtener el galardón.

- "Judas and the Black Messiah" -

En un año con varias producciones dirigidas y actuadas por afrodescendientes, "Judas y el Mesías Negro" fue la única que llegó a la lista de las mejores películas de la Academia.

En un giro del filme biográfico tradicional, la película cuenta la mitad de la historia de Fred Hampton (Daniel Kaluuya), el líder asesinado de los Black Panther, desde la perspectiva de William O'Neal (Lakeith Stanfield), el informante del FBI que lo traicionó.

Producida por Ryan Coogler, director de la cinta de superhéroes de Marvel "Black Panther", está ambientada en el Chicago de la década del 1960 y narra los esfuerzos de Hampton para impulsar a los activistas contra la violencia policial.

Última en ingresar a la carrera de los Óscar, pues se estrenó ante la crítica en febrero, el filme causó sensación con seis nominaciones, aunque no es una apuesta segura.

- "Mank" -

Ninguna película tiene más nominaciones al Óscar este año que "Mank", de David Fincher, un drama en blanco y negro financiado por Netflix que dramatiza, y en buena medida ficciona, la realización de la cinta "Ciudadano Kane".

Concebida como una alcohólica oda a la Edad de Oro de Hollywood, presenta un quién es quién de los titanes del cine de antaño, incluidos David O. Selznick, Louis B. Mayer y el propio creador de la película, Orson Welles.

El relato se centra en el anciano guionista Herman Mankiewicz (Gary Oldman) mientras escribe lo que para muchos se convertirá en la mejor película de todos los tiempos, mientras se codea con los jefes de los estudios y políticos corruptos.

A pesar de su gran aceptación y genuinas credenciales, "Mank" divide amargamente a críticos y votantes, y sus esperanzas podrían seguir el camino de Rosebud (la última palabra que pronuncia Kane y que aparece impresa en un trineo de su infancia que perece en las llamas).

- "Minari" -

El director coreano-estadounidense Lee Isaac Chung estaba a punto de abandonar su carrera cinematográfica para dedicarse a la docencia cuando filmó "Minari", basada en su propia infancia.

Filmada tanto en inglés como en coreano, "Minari" es, en muchos sentidos, una historia estadounidense: inmigrantes que intentan hacerse un lugar, en este caso cultivando verduras coreanas en el Arkansas de los años ochenta.

La película -que reúne a actores de ambos lados del Pacífico, incluyendo a la estrella de "Walking Dead" Steven Yeun y la veterana actriz surcoreana Youn Yuh-Jung- se centra en las relaciones familiares en lugar de cuestiones de raza o etnia.

Casi universalmente admirada, es posiblemente la cinta que menos divisiones genera entre las nominadas a mejor película y podría ser un inesperado ganador gracias al sistema de votación preferencial y clasificado utilizado por la Academia.

- "Nomadland" -

Es raro que una película domine los festivales y siga siendo la indiscutible favorita meses después en los Óscar, pero "Nomadland", de Chloe Zhao, aún no ha flaqueado en esta temporada de premios.

Una mezcla atrevida de road movie, western, drama y documental, "Nomadland" describe una comunidad de estadounidenses mayores que viven por fuera del sistema en furgonetas deterioradas tras perder todo en la crisis financiera mundial.

El elenco, que incluye a varios "nómadas" de la vida real interpretando versiones de sí mismos, es protagonizado por Frances McDormand, quien ayudó a dar vida a la película como una de sus productoras.

Pocos analistas consideran que otra cinta sea capaz de evitar que "Nomadland" se lleve el Óscar a mejor película, así como estatuillas en otras varias categorías a las que está nominada.

- "Promising Young Woman" -

Con su banda sonora pop, coloridos trajes rosados y un directora poco conocido, "Promising Young Woman" es un filme atípico.

Primer largometraje de Emerald Fennell, narra las peripecias de la deserción de Cassie (la nominada Carey Mulligan) de la facultad de medicina mientras planea vengarse de sus excompañeros responsables de la violación de su mejor amiga.

Tiene cinco nominaciones y podría ser una inesperada ganadora de la estatuilla a mejor película, aunque el sistema de votación único de la categoría tiende a no favorecer títulos polarizantes.

- "Sound of Metal" -

La campaña de premios para "Sound of Metal" se viene gestando desde hace tiempo: debutó en el festival de Toronto en 2019 y gradualmente generó un rumor boca a boca que le granjeó seis nominaciones.

Eso ya es de por sí muy impresionante para una película independiente de bajo presupuesto sobre un tema pasado de moda y potencialmente deprimente: Ruben, un baterista (Riz Ahmed) sufre pérdida de audición mientras lucha con problemas de adicción.

Ruben hace malabarismos entre el deseo de recuperar la audición con costosos implantes y la paz que encuentra dentro de su nueva comunidad de sordos.

Entre las que tienen menos probabilidades de adjudicarse el Óscar a mejor película, "Sound of Metal" atrajo una significativa atención hacia la comunidad sorda y podría ganar en categorías técnicas, incluyendo sonido.

- "The Trial of the Chicago 7" -

Con una estupenda conjunción de elenco, guionista-director y oportuno lanzamiento durante las masivas protestas que antecedieron a las polarizadas elecciones de 2020 en Estados Unidos, no hay dudas de las credenciales de esta cinta para aspirar al Óscar.

Steven Spielberg le pidió a Aaron Sorkin que escribiera un guión sobre las protestas contra la guerra de Vietnam de 1968 que sacudieron a Chicago, la violencia policial que suscitaron y el extraño juicio posterior.

A la postre, Sorkin, creador de "West Wing", también asumió la función de director e incorporó a grandes figuras como Mark Rylance y Frank Langella junto con buenos actores más jóvenes como Sacha Baron Cohen y Eddie Redmayne.

Si alguna película va a desbancar a "Nomadland", "Chicago 7" es la que tienen mayores probablilidades, tras alzarse con el prestigioso premio del sindicato de actores de Hollywood.

