Latinoamérica.- VÍDEO: Sánchez tacha de "bajeza incalificable" el cartel de Vox: "Es una suerte de combinación entre mentira y odio"

19/04/2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante su reunión con el presidente de la República de Guatemala, en el Complejo de la Moncloa, a 19 de abril de 2021 en Madrid (España). Durante la visita se procederá a la firma de un memorándum de entendimiento de consultas bilaterales entre los Ministerios de Exteriores de ambos países con el objetivo de institucionalizar y sistematizar los contactos políticos bilaterales y el seguimiento de los asuntos de interés común. Otros asuntos a abordar serán los asuntos de interés bilateral, regional e internacional o XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar el día 21 en Andorra. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



SOLDEU (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado de "bajeza incalificable" el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros no acompañados (menas) porque, según ha asegurado, "al final, es una suerte de combinación entre la mentira y el odio"



Así lo ha valorado en rueda de prensa tras la sesión plenaria de la XXVII Cumbre Iberoamericana en Andorra, después de ser preguntado sobre el cartel que la formación de Santiago Abascal ha colocado en la estación de Cercanías de la Puerta del Sol con motivo de las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo.



"No hay palabras para definir esa acción de este partido de ultraderecha", ha lamentado el líder del Ejecutivo, al tiempo que ha asegurado que "es falso de toda falsedad lo que dice el cartel".



Además, ha censurado que el mensaje del mismo "siembra el odio contra el inmigrante" y, en especial, contra el colectivo más vulnerable que son los menores. Por ello, ha hecho hincapié en la importancia de "no banalizar el riesgo que implica la ultraderecha" en España.



En clave madrileña, Sánchez no ha entrado a valorar la campaña electoral para los próximos comicios y se ha limitado a decir que los madrileños "han sido llamados a las urnas para elegir el futuro que quieren hasta 2023". "Los madrileños son inteligente y aquello que elijan será lo mejor para su futuro", ha zanjado sobre este asunto.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/politica/562719/1/sanchez-tacha-bajeza-incalificable-cartel-vox



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06