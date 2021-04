Latinoamérica.- Sánchez y su homólogo de Andorra buscan una mejor cooperación fiscal con encuentros de carácter anual

21/04/2021 El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación tras la celebración del pleno del XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a 21 de abril de 2021, en Andorra la Vella (Andorra). La Cumbre Iberoamericana ha sido convocada bajo el lema de 'Innovación Para el Desarrollo Sostenible. Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus'. Esto significa que, aunque en lo inmediato sea ineludible afrontar el crítico estado de cosas causado por la pandemia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 mantienen su plena vigencia, a la espera de acción eficaz por parte de los países. El acto contará con la presencia de los jefes de Estado y de gobierno de Andorra, España, Portugal, Guatemala --organizador de la última cumbre-- y República Dominicana, que organizará la siguiente; además de con sus ministros de Exteriores, y acudirán 70 medios de comunicación presencialmente de 13 países distintos y 100 medios de 26 países se conectarán de forma telemática. POLITICA JAVIER BORREGO - Europa Press



El primer ministro andorrano pide el apoyo de España para avanzar en el acuerdo con la UE



SOLDÉU (ANDORRA), 21 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo de Andorra, Xavier Espot, han hablado sobre cooperación en materia de vacunas y la gestión de la pandemia así como de cooperación fiscal en el encuentro bilateral mantenido en los márgenes de la Cumbre Iberoamericana que se celebra en el Principado.



Según fuentes de Moncloa, en materia de cooperación fiscal los dos presidentes han discutido sobre institucionalizar los contactos en este ámbito, a poder ser a nivel de ministros de Hacienda, con el fin de armonizar la situación. La idea es que dichos contactos puedan celebrarse con carácter anual, si bien actualmente ya hay una relación constante entre los responsables tributarios de ambos países.



Desde el Gobierno han recalcado que en ningún caso se trata de una armonización fiscal sino de una mayor colaboración e intercambio de información en esta materia.



El anuncio de una mayor cooperación en materia fiscal entre ambos Gobiernos se produce después de la polémica suscitada en los últimos meses por la decisión de algunos famosos 'youtubers' de instalarse en el Principado, donde la presión fiscal es menor a la de España. Respecto a esta cuestión, fuentes gubernamentales han precisado que no ha sido un tema principal de discusión entre ambos.



El Gobierno andorrano también ha confirmado que se ha discutido sobre la "cooperación en materia tributaria" y ha precisado que ambos mandatarios han coincidido en el "buen entendimiento" entre los dos gobiernos tanto a nivel político como técnico y han considerado que esto "favorece la transparencia y el intercambio de información mutua" en esta materia.



REUNIONES ANUALES



En la rueda de prensa celebrada al finalizar la Cumbre, preguntado por si han llegado a algún tipo de acuerdo fiscal con España, Espot ha querido subrayar que las relaciones entre ambos países son buenas como demuestra que "España siempre ha dado buenas referencias de Andorra" en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



Además, ha negado que se haya pactado ningún tipo de armonización fiscal o de sistemas fiscales, recordando que en el acuerdo que están tratando de cerrar con la UE para formar parte del mercado interno de la Unión no se requiere ningún acuerdo fiscal --eso se requiere para ser un estado miembro-- y que ellos son soberanos para decidir sobre su fiscalidad.



"No se ha pactado ni tan solo se ha hablado de una posible armonización fiscal con España", ha zanjado el mandatario andorrano que se ha mostrado sorprendido de que esa idea haya calado tras la bilateral con Sánchez.



Sí ha concretado que en el marco de las relaciones con España --que ha insistido en que son "muy buenas"-- en ocasiones puede haber distorsiones, y que han acordado reunirse anualmente para abordar estas diferencias.



VACUNAS Y MOVILIDAD



En lo que se refiere a la pandemia, el 'Cap de Govern' andorrano ha aprovechado para agradecer a España su colaboración en materia de vacunas, puesto que la vacunación en el Principado se está realizando con dosis entregadas por España y Francia.



En este sentido, Sánchez ha insistido en su mensaje a favor de la solidaridad en este ámbito, ahora que la vacunación se está acelerando tanto en España como en el resto de la UE, y en particular con los países de América Latina, donde se están produciendo el 30 por ciento de las muertes.



Según fuentes gubernamentales, Sánchez y Espot han hablado también de las expectativas de los próximos meses, con la mirada puesta en un aumento de la movilidad a medida que avance la vacunación, para lugares como Andorra o Canarias, que estarán en temporada alta en la segunda mitad del año.



Igualmente, ambos han coincidido en la necesidad de iniciar un debate sobre las patentes de las vacunas y también sobre cómo aumentar la producción de las mismas.



APOYO EN LA NEGOCIACIÓN CON LA UE



En otro orden de cosas, el primer ministro andorrano ha pedido a Sánchez su apoyo para avanzar en las negociaciones de cara a un acuerdo de asociación entre Andorra y la UE, cuestión en la que el presidente del Gobierno ha expresado su disposición a seguir colaborando.



Sánchez ha aprovechado para felicitar a Espot por la organización de la XXVII Cumbre Iberoamericana en el contexto de pandemia actual y los resultados que se están alcanzando, resaltando que es el único foro multilateral que reúne a los países de la región y crucial que se siga celebrando con regularidad.



También el Rey Felipe VI ha aprovechado su asistencia a la cumbre para reunirse con Espot, a quien ya vio en su reciente viaje oficial al Principado, el primero de un jefe de Estado al país.



Según ha informado Casa Real, Don Felipe ha estado acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, y el embajador en misión especial para las Cumbres Iberoamericanas, Carlos Abella.



ENCUENTRO CON GRYNSPAN



Sánchez también se ha reunido con la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, para la que esta será su última cumbre puesto que dejará el cargo en abril de 2022, y ambos han celebrado el consenso en torno a la declaración final, en la que habrá referencias expresas al acceso universal a la vacuna así como el impacto económico que la pandemia está teniendo en la región.



Según Moncloa, la titular de la SEGIB ha agradecido a Sánchez su liderazgo en relación con el acceso a financiación internacional de las economías latinoamericanas en condiciones favorables.



Además, Sánchez y Grynspan han intercambiado ideas acerca de cómo celebrar el 30 aniversario de las Cumbres Iberoamericanas que se cumple este 2021 y han acordado trabajar conjuntamente para establecer un calendario de actividades con ese propósito.



El presidente del Gobierno también ha aprovechado para reunirse con el primer ministro portugués, António Costa, con quien ha tenido ocasión de hablar de los planes nacionales de recuperación, de cooperación transfronteriza y de la importancia de que la UE ratifique los tratados comerciales con Mercosur, Chile y México. A su vez, el Rey ha mantenido también un encuentro con el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa.