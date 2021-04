Latinoamérica.- Sánchez anuncia la donación del 5 al 10% de vacunas a Iberoamérica cuando el 50% de españoles esté inmunizado

21/04/2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la reunión plenaria de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en el Hotel Sport Village a 21 de abril de 2021, en Andorra la Vella (Andorra). La Cumbre Iberoamericana ha sido convocada bajo el lema de 'Innovación Para el Desarrollo Sostenible. Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus'. Esto significa que, aunque en lo inmediato sea ineludible afrontar el crítico estado de cosas causado por la pandemia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 mantienen su plena vigencia, a la espera de acción eficaz por parte de los países. El acto contará con la presencia de los jefes de Estado y de gobierno de Andorra, España, Portugal, Guatemala --organizador de la última cumbre-- y República Dominicana, que organizará la siguiente; además de con sus ministros de Exteriores, y acudirán 70 medios de comunicación presencialmente de 13 países distintos y 100 medios de 26 países se conectarán de forma telemática. POLITICA JAVIER BORREGO - Europa Press



SOLDEU (ANDORRA), 21 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España pondrá a disposición de los países de América Latina y el Caribe entre el 5 y el 10 por ciento de las vacunas adquiridas para este año una vez que se alcance el 50 por ciento de la vacunación de la población española.



Así lo ha desvelado en su intervención en el pleno de la XXVII Cumbre Iberoamericana que se celebra en Andorra, aclarando que en total serán "al menos 7,5 millones de dosis" del total que reciba España este año, aclarando que este suministro se producirá "al llegar al umbral el 50 por ciento de la población española vacunada".



Sánchez ha reiterado su profundo compromiso con América Latina y con el "acceso a vacunas equitativo y universal" para justificar la decisión del Gobierno.



En la rueda posterior al término de la cumbre, Sánchez ha recalcado que este compromiso no afectará en ningún caso a los planes del Gobierno de alcanzar el objetivo de que el 70 por ciento de la población española esté vacunada a finales de agosto.



Según el calendario anunciado por el propio Sánchez a principios de abril, la meta del 50 por ciento se alcanzaría durante el mes de julio, ya que para mediados de ese mes estarán vacunados 25 millones de ciudadanos. El presidente ha confirmado que efectivamente, el inicio de las entregas será "antes" de agosto.



Y como prueba de que el calendario se está cumpliendo, el presidente ha destacado el nuevo récord de vacunas administradas en el último día, con más de 456.000, y ha repasado los niveles de vacunación alcanzados entre los grupos de edad con mayor riesgo.



El ritmo de vacunación avanza a buen ritmo y por tanto, ha insistido, "estamos en condiciones de poder combinar la garantía de vacunar a nuestros compatriotas" con la donación de vacunas a otros países para que puedan vacunar a su población. Además, ha indicado que España quiere que coordinar esta donación con la UE, que también está ultimando su propio mecanismo solidario de vacunas.



DISTRIBUCIÓN MEDIANTE COVAX



Las vacunas se distribuirán a través del mecanismo COVAX, del que forma parte España junto con otros países, con apoyo de la Organización Panamericana de Salud (OPS) "según las necesidades de cada país" que estime este organismo, ha indicado.



Posteriormente, ha aclarado que las entregas se harán "de forma progresiva" siempre en "coordinación" con los avances que se vayan produciendo en el proceso de vacunación en España.



El presidente también ha precisado que se ha tenido en cuenta a la hora de fijar los plazos "la preparación de los países receptores para recibir y poder dar uso a las dosis recibidas".



Ante la prensa, Sánchez ha defendido la decisión, que ha sido elogiada por varios de los mandatarios en sus intervenciones. "Lo hacemos porque estamos firmemente convencidos no habrá seguridad en nuestro país si no hay seguridad a escala global".



España, ha añadido, por su vínculos y también por "el espíritu de solidaridad de la sociedad española" tiene "el deber y el compromiso" de hacer este gesto, habida cuenta de que América Latina es una de las regiones más castigadas por la pandemia.



COMUNICADO PROMOVIDO POR ESPAÑA



Sánchez también ha sacado pecho del comunicado presentado junto a Argentina y que han refrendado los líderes de los 22 países. En él, se apoya la nueva asignación de derechos especiales de giro por parte del FMI y se pide que "se cree un instrumento financiero, haciendo uso de la nueva disponibilidad financiera generada por esta nueva asignación", ha indicado.



Dicho mecanismo, ha añadido, "también será de utilidad en las inversiones que se necesitan para impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible".



Desde Moncloa explican que lo que propugna España respecto a la nueva emisión de derechos de giro es que aquellos países que no lo necesitan puedan poner esos fondos en una facilidad del FMI a la que puedan recurrir aquellos países que los requieran, con independencia de su nivel de renta.



La petición de acceso a financiación internacional más flexible y sin condiciones ha sido una de las peticiones que han expresado varios de los mandatarios en la cumbre, toda vez que los países de la región se han visto particularmente castigados por el impacto económico de la pandemia y al ser en la mayoría de los casos de renta media tienen más dificultades para encontrar financiación.



Sánchez se ha referido también en su intervención a varias efemérides que se producirán en 2021, como los bicentenarios de independencia de los países de Centroamérica, Perú y México.



"SEGUIR CONSTRUYENDO JUNTOS"



"Tenemos que hacer de 2021 un año de celebración, en el que se vislumbre el principio del fin de la crisis sanitaria para seguir construyendo juntos de cara al futuro", ha sostenido. "Conociendo nuestro pasado lo que tenemos que hacer es mirar hacia delante", ha añadido.



Aniversarios como los del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA), "son un testimonio de la capacidad de nuestros países de superar mediante el diálogo y la concordia las situaciones más complejas y dramáticas", ha aseverado.



"España está comprometida a seguir contribuyendo en la construcción de consensos y hallar soluciones desde la base de los principios compartidos, la buena voluntad y el respeto que merecen nuestros países socios y hermanos iberoamericanos", ha recalcado Sánchez.